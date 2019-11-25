Какую спецтехнику можно взять в лизинг

Российская Федерация, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Работу предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства, сельского хозяйства или коммунальных услуг, невозможно представить без использования спецтехники. Но далеко не все компании могут позволить себе оперативно обновлять имеющиеся парки. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих обновить производственные мощности без существенных единовременных вложений, является лизинг спецтехники.

Финансовая аренда открывает для юридических лиц большие перспективы развития бизнеса. Так, лизингополучатель может получить в пользование на выгодных условиях следующую технику:

строительную (бульдозеры, экскаваторы, гусеничные краны, подъемники, грейферы и т.д);

дорожную (автогрейдеры, катки, асфальто- и бетоноукладчики, скреперы);

коммунальную (мусоровозы, уборочные, поливомоечные и снегоуборочные машины)

сельскохозяйственную (комбайны, косилки, жатки, культиваторы, сеялки, тракторы);

лесозаготовительную (древовалы, лесовозы, форвардеры, харвестеры).

Что представляет собой лизинг спецтехники? Все просто: по договору финансовой аренды лизинговая компания выкупает выбранное клиентом имущество и предоставляет ему во временное пользование. Последний обязуется выплачивать лизинговые платежи, согласно графику, указанному в договоре лизинга. По истечении срока финансовой аренды клиент может выкупить предмет лизинга по остаточной стоимости.

Лизинговые компании предъявляют определенные требования к клиентам, желающим оформить лизинг спецтехники. Так, опыт работы предприятия в конкретной отрасли должен быть не менее двух лет. Важное значение имеют финансовая благонадежность компании и отсутствие задолженностей перед налоговыми службами и банковскими организациями. Одобрение заявки на лизинг спецтехники возможно только при наличии всех необходимых лицензий и прочей документации для ведения деятельности.

Финансовая аренда — выгодное бизнес-решение, позволяющее в короткие сроки и без серьезного отвлечения собственных средств из оборота пополнить производственные фонды современной техникой. Сотрудничество лизинговых компаний с надежными производителями России и стран зарубежья открывает возможность оформления лизинга на максимально выгодных условиях.

Получить более подробную информацию об особенностях финансовой аренды спецтехники можно на официальном сайте Газпромбанк Лизинг.