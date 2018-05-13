Кандидатур в бизнес-омбудсмены Иркутской области представят губернатору 15 мая

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Информацию о кандидатах на должность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области передадут губернатору региона 15 мая. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Иркутской области.

Отметим, заявки по кандидатурам в ведомстве принимали до 10 мая. Однако в Минэко пояснили, что пока информация по количеству претендентов не может быть обнародована. Первым, кто её узнает, будет губернатор.

В соответствии с региональным законом об уполномоченном по правам предпринимателей бизнес-омбудсмен назначается указом губернатора Иркутской области на пять лет. Это может быть человек старше 30 лет с высшим образованием. При этом более чем на два срока подряд один и тот же кандидат назначен быть не может. Истечение срока полномочий губернатора или их досрочное прекращение не влекут того же самого для бизнес-омбудсмена. Решение о назначении уполномоченного принимается не позднее 30 дней со дня прекращения полномочий предыдущего бизнес-омбудсмена.

Напомним, этот пост с конца декабря 2013 года занимал Алексей Москаленко, но в середине апреля 2018 года он ушёл в отставку. О своих намерениях занять вакантное место открыто уже заявили несколько человек: председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин. Также в качестве претендента был зарегистрирован депутат думы Иркутска Александр Квасов, а также председатель иркутского отделения «Опоры России», депутат думы Иркутска Александр Якубовский.