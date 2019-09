Катанка ИркАЗа найдет применение в электронике крупнейших брендов Азии

Шелехов, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали представители южнокорейской компании Sam Jim Wire Co. Ltd. Компания специализируется на производстве комплектующих для электроники для таких известных брендов, как Samsung, LG и Panasonic. Одним из видов продукции является микропроводка, основой для которой служит алюминиевая катанка. Ранее южнокорейский производитель закупил пробную партию катанки ИркАЗа. Качество продукции удовлетворило компанию, и в результате было принято решение закупать шелеховский металл на постоянной основе. В ходе визита гости могли увидеть, как именно производится нужная им продукция, как на всех этапах контролируется ее качество. Кроме того, представителям Sam Jim Wire Co. Ltd. были продемонстрированы сертификаты ISO 9001 и ISO 14001, подтверждающие соответствие продукции РУСАЛа международным стандартам. Вице-президент Sam Jim Wire Co. Ltd. Ким Дай Юн отметил, что для его компании очень важно, что ИркАЗ имеет столь высокие подтверждения качества своего металла. В числе конкурентных преимуществ производителя катанки он также назвал низкий углеродный след – 100% продукции ИркАЗа производится за счет использования чистой гидроэнергии.Об этом сообщает пресс-служба ИркАЗа ОК РУСАЛ. – Мы можем гарантировать изготовление нужного вам объема продукции в требуемые сроки. Также наш завод способен обеспечить стабильный и высокий уровень качества алюминия для вашей компании, – заверил гостей генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. СПРАВКА: Sam Jim Wire Co. Ltd. входит в число крупнейших производителей Южной Кореи. В стране действуют три производственные площадки компании. В 2018 году они суммарно выпустили более 1500 тонн готовой продукции – различных комплектующих для высокотехнологичных устройств. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ирказ

русал

шелехов Тэги: View the discussion thread.