Китайская компания пообещала инвестировать 1 млрд долларов в газификацию Братска

Братск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Китайская компания заявила о готовности инвестировать 1 млрд долларов в газификацию Братска.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, четвертого Братского экономического форума состоялось подписание генерального трехстороннего соглашения между городской администрацией, компанией «СибТерраСтрой» (Россия) и компанией «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн»« (Китай) о сотрудничестве в области увеличения объемов использования природного газа в промышленности и энергетике города, а также в качестве моторного топлива и для бытовых нужд населения.

Свои подписи под документом поставили мэр Братска Сергей Серебренников, генеральный директор ООО «СибТерраСтрой» Евгений Селедцов, председатель Совета директоров ООО «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн» Гуан Чан Цзюнь.

– Это знаменательное событие для Братска, – сказал Евгений Селедцов. – Мы находимся в начале большого пути. Делаем первый шаг по привлечению в Братск крупных инвестиций и внедрению современных технологий.

Гуан Чан Цзюнь отметил, что компания «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн»« готова в рамках подписанного соглашения инвестировать в газификацию города 1 млрд долларов.

– Очень рад прибыть во второй раз в Братск, – сказал он, – и очень рад, что у меня есть такая честь – помогать Братску в плане экологии, в плане продвижения газового оборудования и так далее.

– Газификация – стратегически важное направление для Братска, – отметил Сергей Серебренников. – Это – часть федеральной экологической программы. У нас есть собственное газовое месторождение, и наша задача – довести газ до потребителя. Мы должны ускорить реализацию этого направления. Китайский бизнес заходит с крупными инвестициями в серьезный проект, который является частью федеральной экологической программы.

Евгений Селедцов сообщил, что первоочередная задача на сегодняшний день – инженерные изыскания, масштабная оценка всего комплекса мероприятий, связанных с газификацией Братска и развитием газомоторного топлива.

Напомним, в начале мая Евгений Селедцов и Гуан Чан Цзюнь побывали в Братске с рабочей поездкой. Они посетили газовые объекты города, обсудили с руководством администрации Братска ряд вопросов, связанных с реализацией программы газификации. Была достигнута договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве.