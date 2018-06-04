|Экономика / Бизнес
|05.06.2018
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Клиенты Байкальского банка Сбербанка переходят на новый тариф «Большие возможности»
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Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый пакет услуг РКО для компаний малого бизнеса, которые регулярно проводят большое количество платежей и работают с наличными, оказался востребованным. Тариф «Большие возможности» внедрен Сбербанком в феврале текущего года.
Как сообщает пресс-служба компании, за это время в Байкальском банке Сбербанка, по оценке специалистов территориального банка, на новую программу перешли уже более четверти потенциальных пользователей.
«Пакет услуг «Большие возможности» специально разработан для клиентов малого бизнеса с высокой транзакционной активностью. Пользуясь им, предприниматели могут платить за банковский сервис в два раза меньше в сравнение с тем, если бы они приобретали эти же услуги отдельно», – отмечает начальник отдела организации продаж управление продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка Ольга Донская.
Как известно, в прошлом году Сбербанк предложил действующим компаниям и начинающим предпринимателям принципиально новый продукт «Легкий старт», который мгновенно стал бестселлером. Сегодня пять из 10 клиентов, работающих в сфере малого бизнеса, при открытии счета выбирают именно этот пакет услуг. Для тех же, кому возможности «Легкого старта» недостаточны, Сбербанк и запустил программу «Большие возможности».
В новое пакетное предложение включены востребованные для данного сегмента сервисы и продукты. Так, тариф позволяет проводить без ограничений внутренние платежи. Учитывая, что количество юрлиц, работающих со Сбербанком, исчисляется десятками тысяч, вероятность того, что счет партнера открыт здесь же, достаточно велика. Также предусмотрена возможность проведения 100 бесплатных внешних платежей в месяц. И этого количества, по оценкам самих предпринимателей, вполне хватает для обеспечения деятельности компании малого бизнеса.
Удобно и то, что пользователь пакета услуг ежемесячно может совершать платежи на счета физлиц до 300 тысяч рублей. Кроме того, банк бесплатно выпускает для клиента бизнес-карту, а также информирует о движении средств на счете с помощью СМС.
«Новые предложения банка «Большие возможности» и «Легкий старт» не временные и распространяются на неограниченный срок. При переходе предприниматель получает полноценное банковское обслуживание за умеренную плату. Подключить пакеты услуг можно в офисах Сбербанка по обслуживанию юрлиц», – говорит Ольга Донская.
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