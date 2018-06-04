Клиенты Байкальского банка Сбербанка переходят на новый тариф «Большие возможности»

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый пакет услуг РКО для компаний малого бизнеса, которые регулярно проводят большое количество платежей и работают с наличными, оказался востребованным. Тариф «Большие возможности» внедрен Сбербанком в феврале текущего года. Как сообщает пресс-служба компании, за это время в Байкальском банке Сбербанка, по оценке специалистов территориального банка, на новую программу перешли уже более четверти потенциальных пользователей. «Пакет услуг «Большие возможности» специально разработан для клиентов малого бизнеса с высокой транзакционной активностью. Пользуясь им, предприниматели могут платить за банковский сервис в два раза меньше в сравнение с тем, если бы они приобретали эти же услуги отдельно», – отмечает начальник отдела организации продаж управление продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка Ольга Донская. Как известно, в прошлом году Сбербанк предложил действующим компаниям и начинающим предпринимателям принципиально новый продукт «Легкий старт», который мгновенно стал бестселлером. Сегодня пять из 10 клиентов, работающих в сфере малого бизнеса, при открытии счета выбирают именно этот пакет услуг. Для тех же, кому возможности «Легкого старта» недостаточны, Сбербанк и запустил программу «Большие возможности». В новое пакетное предложение включены востребованные для данного сегмента сервисы и продукты. Так, тариф позволяет проводить без ограничений внутренние платежи. Учитывая, что количество юрлиц, работающих со Сбербанком, исчисляется десятками тысяч, вероятность того, что счет партнера открыт здесь же, достаточно велика. Также предусмотрена возможность проведения 100 бесплатных внешних платежей в месяц. И этого количества, по оценкам самих предпринимателей, вполне хватает для обеспечения деятельности компании малого бизнеса. Удобно и то, что пользователь пакета услуг ежемесячно может совершать платежи на счета физлиц до 300 тысяч рублей. Кроме того, банк бесплатно выпускает для клиента бизнес-карту, а также информирует о движении средств на счете с помощью СМС. «Новые предложения банка «Большие возможности» и «Легкий старт» не временные и распространяются на неограниченный срок. При переходе предприниматель получает полноценное банковское обслуживание за умеренную плату. Подключить пакеты услуг можно в офисах Сбербанка по обслуживанию юрлиц», – говорит Ольга Донская. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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