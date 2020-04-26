Клиенты «Сбербанк страхование жизни» теперь могут пополнять накопительные программы онлайн

Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» предоставила клиентам возможность оплаты очередных взносов по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Такая возможность стала доступна более чем 300 тыс. действующих клиентов компании по НСЖ по всей России, сообщает пресс-служба Сбербанка. Ранее клиенты компании по накопительному страхованию жизни пополняли свои договоры в отделениях банка или платежом по реквизитам. Теперь это можно сделать во вкладке «Инвестиции и пенсии» на главной странице мобильного приложения. Для выполнения операции необходимо перейти в карточку продукта в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать «Внести платеж», указав нужную карту. При желании для пополнения договора можно настроить функцию автоплатежа. – По состоянию на конец первого квартала 2020 года в «Сбербанк страхование жизни» действовало почти 318 тыс. договоров НСЖ. Теперь все они могут вносить очередные платежи по договорам, не выходя из дома. В карточке продукта в Сбербанк Онлайн клиенту также доступна детальная информация о полисе НСЖ: сумма накоплений, размер инвестиционного дохода, дата и сумма очередного платежа, дата начала и окончания договора и прочее, – говорит исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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