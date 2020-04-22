Клиенты Сбербанка предпочитают получать справки в электронном формате

Москва, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За первые три месяца текущего года клиенты Сбербанка запросили более 28 млн выписок и справок, при этом порядка 58% из них были получены через Сбербанк Онлайн. Как отмечает пресс-служба банка, в марте наблюдался повышенный спрос на получение сведений через Сбербанк Онлайн – на этот канал пришлось более 63% всех выписок и справок. При этом спрос на данный сервис в офисах банка сократился на 24%. Наиболее востребованными документами, которые клиенты банка запрашивали в Сбербанк Онлайн стали: выписки по дебетовой карте (46%), сведения для госслужащих (14%) и реквизиты счета (11%). Сбербанк активно развивает безбумажные технологии. Сегодня в сервисе «Выписки и справки» можно дистанционно получить семь документов: выписки по дебетовой/кредитной карте и вкладу/счету, реквизиты для перевода, справки об уплаченных процентах, основном долге и доступном остатке, а также сведения для госслужащих. До конца года банк планирует перевести получение до 80% всех нужных клиентам документов в Сбербанк Онлайн. Чтобы получить документ, необходимо: • зайти в меню карты, вклада или кредита и выбрать раздел «Выписки и справки»; • выбрать нужный документ из списка; • выбрать продукт, по которому требуется документ, задать период или язык для формирования; • сохранить сформированный документ или отправить на e-mail, в мессенджер, по СМС. Сервис наиболее популярен у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. Пользователи Android обгоняют владельцев iOS по количеству оформленных выписок и справок. Например, только выписку по дебетовой карте в мобильном приложении Сбербанк Онлайн с начала 2020 года оформили 902 тыс. владельцев Android и 636 тыс. пользователей iOS. – Сбербанк продолжает развивать digital-сервисы, и сегодня все больше операций доступны в Сбербанк Онлайн. Сервис «Выписки и справки» экономит время клиентов: нужный документ можно получить буквально за одну минуту не выходя из дома, что не только быстро, но и безопасно в условиях самоизоляции. И еще один важный момент, сервис «Выписки и справки» – один из примеров использования безбумажных технологий в банковских операциях, которые позволяют нам не только заботиться о своих клиентах, но и в целом об окружающей среде, – говорит директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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