Клиенты Tele2 в Приангарье могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%

Иркутская область, Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает новым клиентам купить выгодный комплект в своих салонах в Иркутской области и других регионах. Он позволяет сэкономить на покупке смартфонов ведущих брендов, комплексно защитить свой телефон и подключить подходящий тариф, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

Операторский «бандл» для новых клиентов Tele2 включает смартфон, выгодный тариф и комплексную страховку приобретаемого устройства. При покупке комплекта абонент получает скидку 20% на смартфон. Предложение распространяется на ключевые бренды потребительских предпочтений, которые традиционно занимают наибольшую долю в продажах Tele2: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo. По итогам декабря 2019 года доля проданных в штуках устройств Samsung составляла 20%, на аппараты Huawei приходилось 17%, а Xiaomi – 15%. Благодаря акции «Бомбические цены» клиенты смогут приобрести востребованные у интернет-пользователей смартфоны по сниженной цене.

В комплект «Бомбические цены» входит подключение востребованных тарифов с большим объемом интернет-трафика – «Мой онлайн+» или «Везде онлайн», доступных в регионах действия акции. В течение первого года услуга защищает устройство от любых страховых рисков: поломки, залива жидкостью, кражи, пожара и даже списания средств в результате кражи. В течение еще 12 месяцев по окончании гарантии производителей сервис защищает от рисков, связанных с поломкой смартфона. Стоимость страховки рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться предложением «Бомбические цены», абоненту необходимо внести трехмесячную абонентскую плату по тарифу. Она зачисляется на счет абонентского номера для оплаты услуг связи. Акция действует до конца 2020 года в салонах связи Tele2. Условия акции – по ссылке. Подробная информация доступна у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.