Ко Дню России Сбербанк поддержит языки малых народов страны

Москва, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», – это изречение приписывают Гете. Ко Дню России Сбербанк предлагает каждому поздравить близких, друзей и коллег с праздником на разных языках нашей страны, сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Рәсәй кƟне белән!», «Ород уласай удэрƟƟр!», «Урысыем и мафэкiэ тыкъышъуфэгушiо!» – так, например, звучит «С Днем России!» на татарском, бурятском и адыгейском языках.

Всего в социальном проекте Сбербанка используются 30 языков: абазинский, аварский, адыгейский, алтайский, башкирский, бурятский, идиш, ингушский, кабардино-черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, карельский, коми, кумыкский, лезгинский, мансийский, марийский, мокшанский, ногайский, осетинский, русский, татарский, тувинский, удмуртский, хакасский, хантыйский, чувашский, эвенский, эрзянский и якутский.

На специальном сайте http://sberbank1206.ru размещена короткая справка о каждом из этих языков и озвученная версия поздравления с Днем России с транскрипцией. Любой желающий может выбрать поздравление на понравившемся языке и поделиться им в социальных сетях с хештегом #этовсеРоссия, а также предложить язык, которого еще нет на сайте.

Идея акции – в том, чтобы не только напомнить о многоязычности России, в которой говорят более чем на 230 языках, но и дать возможность в этих языках попрактиковаться. Это позволит каждому ощутить, насколько Россия больше и шире стереотипных представлений о ней, и привлечет внимание к редким языкам, находящимся под угрозой исчезновения.