Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи

Москва, Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку. Проект Сбербанка по развитию агентской сети стартовал в 2018 году. В тестовом режиме на конец 2018 года было открыто 118 агентских точек. К 1 сентября 2019 года их количество достигло 1270, а в декабре 2019 года – уже более 3000. В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрих-коду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки. В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и так далее. Развитие агентской сети – приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, т.к. обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение. – Мы сделали большой шаг в решении задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для людей, живущих в сельских и удаленных точках. Развитие нового формата позволит нам предоставить качественный сервис даже в небольших населенных пунктах с населением 250-400 человек. Мы планируем и дальше расширять количество агентских точек и перечень доступных в них финансовых операций. Будем делать все для того, чтобы предоставлять качественный сервис в любой точке страны, – говорит старший вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев. На территории Байкальского банка Сбербанка проект «Агентская сеть» стартовал в мае 2019 года и на данный момент его партнерами уже стали более 270 торговых предприятий, работающих в отдаленной местности. Наибольшую динамику в подключении сервиса отмечается сейчас в Якутии. Этот регион показывает высокие темпы прироста новых партнеров агентской сети и значительные показатели по выдаче наличных денежных средств на территории республики Саха (40% от всех выдач Байкальского банка). Всего благодаря новому сервису Сбербанка, жители отдаленных территорий, находящихся в зоне работы Байкальского банка, в этом году смогли воспользоваться снятием наличных денежных средств на сумму 7,1 млн рублей. – За 2019 год проект «Агентская сеть» на нашей территории расширился более, чем в 10 раз. Мы начинали с 27 точек-партнеров, а сегодня их уже более 270. Это значит, что идея Сбербанка имеет высокую востребованность у людей, расширяет доступность финансовых услуг в отдаленных и малочисленных территориях. Предприниматели регионов также оценили преимущества выдачи наличных денежных средств населению, увидели, как это предложение, в том числе, увеличивает клиентопоток в их торговых точках. Мы будем и дальше расширять совместный сервис – за счет последующей возможности приема платежей, денежных переводов, а также пополнения банковских карт через «Агентскую сеть», – комментирует территориальный менеджер по продажам торгового эквайринга Байкальского банка ПАО Сбербанк Сергей Бондарь. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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