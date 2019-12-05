Команда Tele2 дарит абонентам то, что попросили

Москва, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает клиентам самостоятельно выбрать себе новогодний подарок. В поддержку этого предложения оператор запускает рекламную кампанию: полюбившаяся публике команда Tele2 и ее лидер вновь поздравляют абонентов по «другим правилам».

В канун новогодних праздников Tele2 предлагает клиентам получить то, что им действительно нужно. В день запуска стартовал новый этап рекламной кампании оператора. По сюжету герои рекламных видеороликов готовятся поздравить абонентов с Новым годом. При этом харизматичный лидер команды Tele2 заявляет:

– Я не Санта. Мне не надо писать письмо, чтобы получить то, о чем мечтали давно.

При этом абонентов Tele2 ждут только полезные подарки:

– В этот Новый год у Tele2 правила такие – не дарить абонентам то, о чем они не просили.

В новом рекламном видео появляется Миа, знакомая зрителям по запуску «умного тарифа». Она предлагает абонентам самостоятельно выбрать то, что им нравится: подписку на музыку, бесплатные фильмы и сериалы, бесплатный интернет для поездок в дальние страны. Босс команды Tele2 также отмечает, что получить подарок могут как действующие абоненты, так и новые клиенты оператора. Ролики новой рекламной кампании доступны на канале Tele2 в YouTube .

Абоненты могут выбрать новогодний подарок в одной из следующих категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». Его легко активировать в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Воспользоваться предложением Tele2 могут все абоненты оператора с тарифами для физических лиц с 4 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Подробная информация о предложении оператора опубликована на сайте .

Состав творческой группы:

Tele2:

Директор по маркетингу – Инна Походня.

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева.

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций – Жанна Шакирова.

Креативное агентство McCANN Moscow:

Креативный отдел – Шамиль Шарифьянов, Сергей Дианшин, Никита Коротнев, Александр Новодережкин.

Отдел ТВ-производства – Леонид Жестков, Екатерина Тихонова.

Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Мария Иванова.

Стратегический отдел – Антон Маркин.

Ball Park (съемочный процесс):

Режиссер – Михаил Локшин.

Оператор – Владимир Ушаков.

Второй режиссер – Андрей Томашевский.

Продюсер – Ольга Янкевич.