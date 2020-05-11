Комиссия по контрольной деятельности ЗС рассмотрела отчет правительства Иркутской области о работе в 2019 году

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Бюджетные средства, направляемые на реализацию областных программ и национальных проектов в Иркутской области, должны осваиваться в полном объеме. На это обратили внимание члены комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области в рамках рассмотрения отчета о деятельности правительства региона по итогам 2019 года. Заседание комиссии прошло 12 мая под руководством Тимура Сагдеева, сообщает пресс-служба ЗС. Как было отмечено, общий объем неосвоенных средств при реализации программ составил 9,5 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей были не освоены при реализации национальных проектов. По информации Контрольно-счетной палаты, из них 2,4 млрд рублей были возвращены в федеральный бюджет. Парламентарии попросили уточнить, в связи с чем, средства не были освоены в полном объеме. Как сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, больший объем этих средств выделялся по программе «Экология», в рамках которой не были завершены мероприятия по ликвации отдыхов БЦБК и по берегоукреплению в Листвянке. Также частично не выполнены обязательства по строительству объектов в рамках нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Спорт – норма жизни», «Культура», в том числе по вине недобросовестных подрядчиков. Эти объекты, заметила замминистра, будут завершены в 2020 году. Выступая с основным докладом, Марина Петрова рассказала, что реализация национальных проектов стала одним из приоритетных направлений в работе правительства в прошлом году. Также было отмечено, что объем ВРП в 2019 году ожидается на уровне 1432,6 млрд рублей (101,6%). Наибольшую долю в структуре ВРП региона традиционно формируют добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, транспортный и энергетический комплексы, строительная отрасль. Инфляция по итогам года сложилась на уровне 105,6%, номинальная заработная плата в 2019 году увеличилась на 7,6% и составила 45,9 тыс. рублей – это второе место среди регионов Сибирского федерального округа после Красноярского края. По показателю объема инвестиций в основной капитал среди регионов СФО Иркутская область занимает 2 место после Красноярского края. Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составил 105,2% (359,2 млрд рублей). В целом по России Иркутская область занимает 12-ое место по данному показателю. Говоря о социальном развитии области, замминистра сообщила, что сохраняется миграционная убыль населения, а также естественная убыль. Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Тютрин предложил пересмотреть молодежную политику в регионе, отметив, что необходимо строить жилье для молодежи, а также сделать эффективнее механизмы поддержки молодых специалистов. Депутат Евгений Сарсенбаев обратил внимание на то, что реализация социально-экономической политики в прошлом году велась, не опираясь на какой-либо программный документ. По словам представителя профильного министерства, стратегия социально-экономического развития находится в разработке, планируется, что она определит курс развития области до 2036 года. В завершение обсуждения Тимур Сагдеев сообщил, что члены комиссии рекомендуют усилить взаимодействие депутатского корпуса и правительства по ряду направлений, а также контроль за эффективным освоением бюджетных средств. Парламентарии рекомендовали принять отчет правительства к сведению. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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