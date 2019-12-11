Комитет по собственности ЗС Приангарья одобрил законопроект об ограничении продажи электронных сигарет

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области поддержал законопроект об ограничении продажи электронных сигарет.

Заседание комитета под председательством Николая Труфанова состоялось 11 декабря. По результатам обсуждения его члены рекомендовали принять в первом чтении проект закона «Об ограничении розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Иркутской области», внесенный прокуратурой. Решение комитета по собственности и экономической политике по этому вопросу будет передано в комитет по здравоохранению и социальной защите, который также рассмотрит этот законопроект, сообщает пресс-служба ЗС.

Проектом закона предлагается запретить продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также запретить их продажу в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Авторы законопроекта отмечают, что по данным Всемирной организации здравоохранения, жидкости для электронных сигарет содержат многочисленные вредные вещества. Объем потребления данных средств не ограничивается, поскольку курильщик сам заправляет устройство.

Федеральным законодательством ограничение продажи электронных сигарет не установлено, однако такая законодательная инициатива уже обсуждается. В то же время такие законы действуют в 40 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, депутаты утвердили план работы комитета на следующий год и обсудили исполнение протокольного поручения сессии комитету.