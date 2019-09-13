Компанию томского экс-депутата подозревают в краже спецтехники – вещдоков по уголовному делу

Иркутская область, Омск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Конфликт между томским экс-депутатом Сергеем Агеевым (в лице ООО «АСТ-Ресурс») и омской компанией «СпецСтройАвангард», которая является подрядчиком «Транснефти» все больше криминализируется, сообщает tayga.info . Разногласия предпринимателей, начавшиеся в январе 2019 года уже стали основой нескольких судебных разбирательств и публикаций в СМИ. События переместились на территорию Иркутской области, где ООО «СпецСтройАвангард» работает на строительстве нефтепровода. После решения суда о передаче спецтехники омичам, сотрудники «АСТ-Ресурс» тайно вывозят ее со штрафстоянки. При этом похищается не только техника, с которой снят арест, но и та, что фигурирует в уголовном деле как вещественные доказательства. ООО «СпецСтройАвангард» обратилось в прокуратуру Иркутской области с заявлением на бездействие сотрудников Куйтунского РОВД и нежелание препятствовать хищению спецтехники, - сообщает СМИ, ссылаясь на копию заявления. В ночь на 12 сентября водитель ООО «АСТ-Ресурс» Степан Стасий в сопровождении неустановленного лица вывезли с территории стоянки в поселке Харик несколько единиц строительной техники, сообщили в омской компании. Машины, о которых идет речь, стали причиной конфликта между омским предпринимателем Андреем Слесарюком и экс-депутатом томского заксобрания Сергеем Агеевым. По предыстории конфликта, в 2017 году для исполнения очередного подряда «Транснефти» по ремонту нефтепровода в Иркутской области Слесарюку потребовалось расширить парк спецтехники. С соответствующим предложением к нему обратился Агеев. По первоначальному договору Слесарюк передал племяннице Агеева 50% долей «СпецСтройАвангарда», а взамен должен был получить около 100 единиц техники (бульдозеры, трубоукладчики, автокраны, вагончики для проживания рабочих), записанной на компанию его брата ООО «АСТ-Ресурс». До передачи техники дело не дошло, так как большая часть машин оказалась в залоге у банков. В новом договоре технику было решено выкупить за 232 млн рублей в рассрочку на пять лет, чтобы Агеев мог частями гасить задолженность перед банком, снимая с машин обременение. Получив машины в пользование, Слесарюк перевел в 2018 году Агееву первый транш в размере 53 млн рублей. Однако в январе 2019 года Сергей Агеев потребовал полного расчета. Получив отказ, томич попробовал через арбитражный суд вернуть технику и дополнительно 550 млн рублей за восемь месяцев ее эксплуатации. Не добившись ареста техники в арбитраже, Агеев, как считают в «СпецСтройАвангарде», использовал свое влияние в СК по Томской области для возбуждения уголовного дела о хищении техники у «АСТ-Ресурс». Следователи, ссылаясь на решение Кировского районного суда Томска прибыли на объект «СпецСтройАвангарда» в Иркутской области, арестовали технику и перегнали ее в на участок в поселке Харик. 26 августа областной суд Томской области снял с техники арест, полностью отменив решение предыдущей инстанции. Техника должна быть возвращена на объект «СпецСтройАвангарда», но этого до сих пор не произошло. Более того, находившуюся под арестом технику сейчас начали спешно вывозить с участка. Как сообщает Тайга.инфо, ссылаясь на копию протокола, составленного томским следователем Хусихановым, речь идет о вывозе автокрана на шасси УРАЛ и трала IVECO. Если автокран находится в партии техники, которую Агеев еще только должен вывести из-под залога, то трал, на котором вывезли кран, фигурирует в уголовном деле «АСТ-Ресурс» как вещественное доказательство. Работники «СпецСтройАвангарда» зафиксировали хищение техники на видео и вызвали полицию. Сотрудники Куйтунского РОВД оперативно перехватили трал с краном на дороге, но после проверки документов отпустили. Устно они пояснили представителю омской компании, что не намерены вникать в суть конфликта хозяйствующих субъектов и детали судебных решений. 26 августа 2019 года, после того, как арест признан Томским областным судом незаконным, техника должна была быть возвращена лицу, у которого она изъята в рамках этого ареста. Однако следователи не предприняли к этому никаких шагов, несмотря на неоднократные ходатайства и жалобы. В ООО «СпецСтройАвангард» такое поведение следствия связывают с лоббированием СК РФ по Томской области интересов Агеева. Кроме того, из заявления «СпецСтройАвангарда» в иркутскую прокуратуру следует, что пока техника находится в фактическом распоряжении людей Сергея Агеева, ее разворовывают по частям. «Сотрудники охраны, нанятой ООО «СпецСтройАвангард» для наблюдения за техникой в период ее хранения на территории в поселке Харик, сообщают, что после принятия Томским облсудом постановления от 26.08.2019 года об отмене ареста сотрудники ООО «АСТ-Ресурс» принялись масштабно разграблять технику, снимать с нее навесное оборудование, радиаторы, двигатели», - говорится в заявлении омской компании. Примечательно, что у «АСТ-Ресурс» на сайте по продаже б/у спецтехники Дром.ру есть профиль, в котором выставлены на продажу более трех десятков позиций. В основном техника продается «в разбор», то есть на детали, что может быть объяснено не только ее неисправным состоянием, но и отсутствием возможности ее официального переоформления. Не исключено, что в скором времени на том же сайте окажутся вывезенные вчера автокран и трал. Компания намерена направить запрос в правоохранительные органы о том, какая мера ответственности будет применена СК РФ к «ответственному хранителю» техники Денису Атюшкину. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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