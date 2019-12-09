Компания En+ Group и фонд «Возрождение Земли Сибирской» подвели итоги работы «Школы экологического предпринимательства» за восемь лет

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, и фонд «Возрождение Земли Сибирской» подвели итоги работы «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) за восемь лет. За это время свои бизнесы в Иркутской области и Бурятии запустили 34 выпускника проекта, еще 44 планируют их запустить в ближайший год. Всего в 2012-2019 годах участниками ШЭПР стали 582 человека. En+ Group и фонд «Возрождение Земли Сибирской» провели исследование проектов выпускников «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) в 2012-2019 годах. За это время участниками проекта стали 582 человека из 22 городов и 40 поселков, сел и деревень России – преимущественно, из Иркутской области и Республики Бурятия. Они представили на 16 очных сессиях ШЭПР 289 бизнес-идей. За восемь лет свои бизнесы запустили 34 выпускника ШЭПР, еще 44 проекта планируется реализовать в ближайший год, 30 проектов были представлены на ШЭПР как уже действующие – они работают и сегодня. 60% действующих на сегодня проектов были заявлены на сессиях Школы в 2018 и 2019 годах, 40% – в период с 2012 по 2018 годы. Около 70% проектов, которые действовали до ШЭПР и после никак не изменились, не являются основным источником дохода для выпускников Школы, воспринимаются ими как хобби. 13% представленных выпускниками ШЭПР проектов реализуются в туристической сфере, более 9% – это проекты по раздельному сбору мусора и его переработке, около 8% – производство еды и напитков, 5,6% – проекты в сфере образования. Также на сессиях Школы были представлены проекты в области творчества, экомоды, развития поселков, проекты по производству сувениров и др. Бизнес, основанный на идеях, представленных на сессиях «Школы экологического предпринимательства», является главным источником дохода для каждого пятого выпускника, 15% участников проекта внедрили в свою жизнь экологичные привычки и/или экологичную составляющую в свой бизнес. Среди успешных и работающих проектов, запущенных после их презентации на сессиях ШЭПР, – арт-резиденция «Устье», магазин экоодежды Tato Store в Иркутске, линия природной косметики «Вдохновение», производство рыжикового масла «Куйтунское», восстановление Тельминской швейной фабрики, магазин подарков и сувениров «Лесная лавка», благотворительный магазин «Синица», ферма «Милаша» и другое. «Школа экологического предпринимательства» – партнерский проект En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-идей в Байкальском регионе. Участники сессий ШЭПР совместно с экспертами в сфере экологии, бизнеса, финансов и маркетинга разрабатывают бизнес-планы и показывают, как экологичные технологии повышают рентабельность любого дела. – Поддержка экологического предпринимательства – одна из составляющих комплексной программы по защите Байкала, которую En+ Group реализует с 2011 года. Такие проекты как ШЭПР направлены не только на защиту окружающей среды, они имеют экономический и социальный эффекты – обеспечивают устойчивое развитие региона и способствуют формированию экологично мыслящего сообщества. Исследование показало, что почти треть выпускников ШЭПР задействованы в бизнесе, для большинства из них Школа стала стартовой площадкой, – отметила директор по связям с общественностью En+ Group Татьяна Драчук. – Мы провели исследование, чтобы восстановить связь с выпускниками «Школы экологического предпринимательства». Это важно, потому что ШЭПР — не просто серия образовательных сессий, а живое сообщество предпринимателей, которые заботятся о природе, создают рабочие места, развивают байкальские территории и решают социальные задачи. И в сотрудничестве делают это гораздо эффективнее. Наша задача — помогать создавать такие партнерства. После исследования мы понимаем, кого и с кем нужно познакомить, чтобы выпускники усилили друг друга. Также мы знаем, что наибольшие трудности у выпускников школы возникают в поиске финансов и инвестиций, продвижении своих товаров или услуг. Многим просто не хватает предпринимательского опыта и смелости пойти на риск, чтобы открыть свое дело. Мы будем думать, как с этим работать. Возможно, будем чаще проводить встречи выпускников или создадим новый формат, где участники ШЭПР смогут делиться своим опытом. Очень радует, что так много заявленных на ШЭПР проектов действует и сейчас, – добавила руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова. СПРАВКА: En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы компании расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей (из них более 300 млн – на проекты и программы в Иркутской области). Одно из основных направлений социальной политики группы – забота об окружающей среде. С 2011 года компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. В нее входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты – в т.ч., экологическая акция «360», «Экологический автобус», «Школа экологического предпринимательства», «Байкальский калейдоскоп», реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: благотворительность

гражданские инициативы

иркутск

иркутскэнерго Тэги: View the discussion thread.