Компания En+ Group подвела итоги акселерационной программы для студентов «Лаборатория энергетики»

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет об итогах акселерационной программы «Лаборатория энергетики». В финале приняли участие 111 студентов из вузов Иркутска, Братска и Казани. Победители программы получили гранты на развитие проектов, сообщает пресс-служба компании. Вчера в Технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) компания En+ Group провела открытый финал акселерационной программы развития проектов «Лаборатория энергетики». В программе, которая продолжалась более двух месяцев, приняли участие 142 студента технических вузов из Иркутска, Братска и Казани. В финал вышли 111 человек (более 30% из них – девушки), которые представили на суд жюри, состоящего из руководителей энергетических предприятий En+, 22 инновационных решения по актуальным для компании темам. Грант программы первой степени в размере 200 тысяч рублей завоевала команда студентов ИрНИТУ из пяти человек под руководством доцента, кандидата технических наук, заведующей кафедрой теплоэнергетики Екатерины Самаркиной. Ребята разрабатывали решение по теме «Снижение эксплуатационных расходов на предприятиях энергетики». Грант второй степени в размере 100 тысяч рублей достался также команде (пять человек), представлявшей ИрНИТУ, научным руководителем которой являлся кандидат технических наук, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды Александр Бурдонов. Команда занималась темой «Технология разработки теплоизоляционных внутренних/наружных покрытий металлических конструкций…». Третье место с вручением гранта третьей степени в размере 50 тысяч рублей было присуждено команде (семь человек) Братского государственного университета под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры электроэнергетики и электротехники БрГУ Анатолия Струмеляка. Они разрабатывали технологию эффективного варианта рыбозащитного сооружения для высоконапорных ГЭС. Все гранты будут направлены на развитие проектов, одобренных жюри программы. Основная цель «Лаборатории энергетики» – привлечение новых идей и технологий, их внедрение на энергопредприятиях En+. Программа включает в себя: вовлечение студентов; формирование и обучение команд работе с проектами; их поддержку и координацию с целью разработки качественных, однородных, сопоставимых проектов и получения их объективной оценки. С 30 сентября по 11 октября прошел первый интенсив программы, разбитый на два блока: образовательный и практический. Студенты обучались инструментам работы с проектами полного жизненного цикла, встречались с представителями энергетических предприятий En+ Group, посетили Иркутскую ГЭС и Ново-Иркутскую ТЭЦ. Во время второго интенсива (28 октября-17 ноября) студентов обучали бизнес-планированию, составлению модели и публичной презентации проекта, после чего каждая группа кратко представила проект представителям бизнеса. В финал вышли 22 проекта, большая часть которых была предложена для разработки компаниями, входящими в En+ Group (среди них - «Иркутскэнерго», «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» и др.). Самая многочисленная команда – в составе 15 человек – разрабатывала проект «Технологии разработки чат-бота для решения наиболее типовых заявок для обслуживающей компании», также большой интерес вызвали темы «Разработка технологии для использования золошлаковых смесей от сжигания углей», «Разработка технологии оценки технического состояния силовых трансформаторов» и др. Команды работали над проектами при поддержке преподавательского и руководящего состава кафедр и институтов ИрНИТУ, а также экспертов из числа представителей энергопредприятий En+. В финале каждое решение оценивалось по совокупности факторов, сочетающих в себе актуальность, достижимость результата, экономическую и практическую эффективность, качество работы. По итогам программы наиболее перспективные решения будут рекомендованы к внедрению, а лучшие молодые специалисты будут рассмотрены в качестве кандидатов в кадровый резерв энергетических предприятий En+. Акселерационная программа «Лаборатория энергетики» организована En+ Group совместно с корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами группы). Мероприятия программы проводились преимущественно на базе Технопарка ИрНИТУ. – Наша программа направлена на долгосрочное сотрудничество En+ с активной и талантливой молодежью, обучающейся по специальностям энергетической и естественнонаучной сферы. За время ее проведения ребята получили большой опыт – как взаимодействия с экспертами, так и решения актуальных практических задач, приобрели навыки проектного менеджмента, командной работы, публичных выступлений, побывали на предприятиях. Для них это важная веха на пути к выбору своей профессии, для нас – возможность оценить уровень подготовки наших потенциальных сотрудников, – отметил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин. СПРАВКА: En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год). Консолидированная выручка группы за 9 месяцев 2019 года составила около $8,7 млрд (более $9,4 млрд в январе-сентябре 2018 года), чистая прибыль – более $1,07 млрд (более $1,6 млрд в январе-сентябре 2018 года). Общая выработка электроэнергии за 9 месяцев 2019 года – 55,8 млрд кВт⋅ч (январь-сентябрь 2018 года – 53,2 млрд кВт⋅ч). Производство алюминия за 9 месяцев 2019 года составило 2,809 млн т (январь-сентябрь 2018 года – 2,81 млн т). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

иркутскэнерго

ирниту Тэги: View the discussion thread.