|Экономика / Бизнес
|17.08.2018
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Компания «Иркутскэнерго» за пять лет выпустила в реки Иркутской области более 1,2 миллиона особей молодой пеляди
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Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Иркутскэнерго», входящая в состав En+ Group, в течение пяти лет реализует программу по восполнению водных биологических ресурсов. За это время в водоемы Приангарья было выпущено более 1,2 млн особей молодой пеляди.
Работу по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов «Иркутскэнерго» ведет с 2014 года. Молодь пеляди выпускают в реку Белая, откуда большая ее часть уходит в Ангару и Братское водохранилище. Действие этой программы рассчитано до 2019 года включительно.
Как сообщает пресс-служба компании, за первые четыре года энергетики суммарно выпустили в водоемы Иркутской области около 974 тысяч мальков. В 2018 году предприятие, специализирующееся на воспроизводстве ценных пород рыб, подготовило для компании еще 243 тысячи 458 особей подрощенной молоди – навеска каждого малька составляет более 1,2 грамма.
Выпуск пеляди состоялся 17 августа на территории Бельского рыбоводного завода в рамках акции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры «Наполним водоемы жизнью». Ее основной целью является привлечение внимания граждан, организаций и промышленных предприятий к проблемам сохранения и восполнения рыбных запасов озера Байкал и рек Ангарского водного бассейна.
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