Компания «Иркутскэнерго» заняла первое место в рейтинге открытости Всемирного фонда дикой природы

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Иркутскэнерго», управляющая энергоактивами En+ Group в Иркутской области, стала победителем первого в России рейтинга открытости в области экологической ответственности топливных электро- и теплогенерирующих компаний, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России.

Компания «Иркутскэнерго» обошла по итогам конкурса «РусГидро» и «Энел Россия», занявших, соответственно, второе и третье места. Степень экологической открытости компаний электро- и теплогенерирующего сектора оценивалась по 24 критериям. Расчёт провел Аналитический центр Национального рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной WWF России. Исследование подготовлено в рамках проекта WWF «Люди – природе», который реализуется при поддержке Европейского союза.

Полностью результаты рейтинга за 2019 года доступны по ссылке на сайте WWF в России.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Мы благодарны WWF за признание нашей работы. Убежден, что доступность информации и открытость – столь же важный элемент стратегии компании в области Устойчивого развития, как меры по сокращению выбросов СО2 или бережное использование водных ресурсов. Именно поэтому мы стремимся улучшать наши практики раскрытия для того, чтобы они соответствовали самым высоким международным стандартам.

Алексей Книжников, руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса:

– Без объективной и публичной информации о масштабах и видах негативных воздействий на окружающую среду невозможно эффективно добиваться их снижения. Расчет пилотного рейтинга энергогенерирующих компаний показал, что эта отрасль сильно отстает в части открытости от других секторов. В этой связи именно на повышение экологической прозрачности компаний этой отрасли необходимо в первую очередь направить усилия общественности.

По сообщению пресс-службы «Иркутскэнерго»