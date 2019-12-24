Компания «Полюс» заняла первое место в рейтинге открытости WWF

Россия, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Всемирный фонд дикой природы (WWF) присудил компании «Полюс» первое место среди горнодобывающих и металлургических компаний России в своём ежегодном рейтинге открытости, составленном в сотрудничестве с Европейским Союзом и Программой ООН по окружающей среде.

Как сообщают в компании, по результатам рейтинга за 2019 год «Полюс» признан одной из двух лучших компаний отрасли по качеству экологического менеджмента и раскрытия информации, а также вошёл в число компаний, делящих со второго по пятое места по показателю воздействия на окружающую среду.

В общем рейтинге за 2018 год «Полюс» занимал второе место, поднявшись с 12 места в рейтинге за 2017 год.

– Мы очень рады, что наши усилия по увеличению прозрачности работы в сфере устойчивого развития впервые оценены как лучшие в отрасли, – прокомментировала руководитель направления устойчивого развития «Полюса» Дарья Григорьева. – Устойчивое развитие и факторы ESG становятся важными для всё большего числа контрагентов «Полюса». Мы стремимся к тому, чтобы наша работа и раскрытие информации соответствовали лучшим стандартам.

В Иркутской области отработкой рудного золота занимается «Полюс Вернинское», которое стало лидером по охране труда и здоровья работников на Всероссийском конкурсе РСПП, а также регулярно на своей площадке собирает другие компании и госорганы для обмена лучшими практиками, в том числе и по направлению защиты окружающей среды.

Проект экологического рейтинга горнодобывающих и металлургических компаний России реализуется с 2015 года Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и Национальным рейтинговым агентством.