Конференция «Бизнес24» в Иркутске собрала около ста участников

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 апреля прошла конференция «Бизнес24». Она собрала около ста участников, сообщают организаторы.

Мероприятие было организовано для топ-менеджеров, руководителей компаний, РОПов и маркетологов. За короткий срок им рассказали, чем Битрикс24 полезен для бизнеса, провели мастер-классы по внедрению системы автоматизации, а также лекции по маркетингу и продажам.

Кроме того, участникам представили идеи по формированию имиджа руководителя и презентовали новый «Битрикс24». О нём во время онлайн-трансляции рассказал основатель и руководитель проекта.

Спикерами для участников выступили генеральный директор компании «Байкал-Интеграция» Тимофей Дронов и коммерческий директор предприятия Роман Таевский, гендиректор «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков, директор «Школы Инфабрика» Лора Кузнецова, руководитель отдела маркетинга и продаж девелоперской группы «Хрустальный» Виталий Меркулов и бизнес-тренер Оксана Уварова.