Консультационный центр по поддержке предпринимателей начинает работу в Тулуне

Тулун, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 26 августа в Тулуне в здании администрации начнет свою работу консультационный центр для пострадавших от паводков предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сюда предприниматели могут обратиться лично и узнать механизм получения финансовой поддержки – грантов и субсидий на компенсацию затрат на приобретение основных средств производства до 1 миллиона рублей.

Консультации будут проводить заместители министра и другие сотрудники министерства экономического развития региона, представители институтов поддержки бизнеса, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

– В Тулуне и Нижнеудинске рабочая группа будет находиться до 6 сентября. За это время, в течение двух недель, мы расскажем пострадавшим предпринимателям об условиях предоставления субсидии, ответим на вопросы, которые волнуют людей, и расскажем обо всех видах государственной помощи, на которую те могут рассчитывать, – отметила замминистра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Кроме того, министерством экономического развития Иркутской области проводится консультативно-разъяснительная работа с администрациями муниципалитетов, в которые будут направлены деньги на предоставление субсидий. Ведомство помогает сотрудникам администрации подготовить нормативные правовые акты по порядку выдачи субсидий.

На сайте министерства опубликовано извещение о проведении конкурса на предоставление субсидий.

В рамках указа президента РФ министерством экономического развития Иркутской области прорабатывается вопрос с Минэкономразвития России о выделении дополнительных средств федерального бюджета на обеспечение предоставления субсидий на возобновление деятельности пострадавших предприятий.