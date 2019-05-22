Корпорацию развития Иркутской области докапитализировать пока не будут

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Изменения в бюджет Иркутской области на 2019 год приняли в окончательном чтении на сессии Заксобрания региона. Среди отклонённых поправок к главному финансовому документу – докапитализация Корпорации развития Иркутской области (КРИО).

Как рассказала председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова, в проект были внесены поправки как со стороны депутатов, так и со стороны губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Одним из основных направлений стало увеличение финансирования противопожарных мероприятий. Так, учтено строительство пожарного депо в посёлке Пивовариха Иркутского района и добавлены 290 млн рублей на иные мероприятия.

– Этими решениями мы не закрываем все вопросы и проблемы. Одного пожарного депо в год критически мало и выделять на них деньги поправками несерьёзно, нужна масштабная работа в этом направлении, – сказала Наталья Дикусарова.

Также поправками урегулировали вопросы о питании детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже с 1 сентября 2019 года они будут получать в школах двухразовое бесплатное питание. Выделен 101 млн рублей, чтобы муниципалитеты могли после капремонтов детсадов закупать для них оборудование. Внесены и поправки, непосредственно касающиеся капитальных ремонтов детсадов и школы. Ещё 2,8 млн рублей добавлены для обеспечения перелётов в Тофаларии. Эта сумма нужна была для того, чтобы довести предусмотренную сумму до уровня 2018 года.

Первые деньги выделены на капремонт Черемховской городской больницы. Это 21 млн рублей. В следующем году депутаты намерены взять на контроль ремонт отделений, которые сейчас переведены в другие помещения. Для Усть-Кутской районной больницы предусмотрели 26 млн рублей на рентген-оборудование. Для сельских поселений добавили 113 млн рублей на бюджетное выравнивание.

– Мы выполняем обещания, данные жителям во время рабочих поездок по области, и внесли соответствующие корректировки в бюджет. Мы делали и будем делать все зависящее от нас для того, чтобы расширять список соцобъектов и увеличивать финансирование капитальных ремонтов школ, больниц, детских садов, учреждений культуры, социальных выплат, благоустройства территорий, ремонта дорог и других важных вопросов, – сказал председатель ЗС Сергей Сокол.

Что касается отклонённых поправок, то, как рассказала Наталья Дикусарова, во время заседания профильного комитета в перерыве сессии, разгорелся спор вокруг докапитализации Корпорации развития Иркутской области. Она отметила, что информации о том, зачем КРИО ещё 500 млн рублей, которые предлагал добавить Сергей Левченко, было много, но конкретных проектов, куда направят деньги, не прозвучало. Поэтому депутаты приняли решение переместить эти деньги в нераспределённый резерв – до того момента, как не станет ясно наверняка, для чего они нужны.

– Опасения связаны с тем, что, когда деньги заходят в уставной капитал предприятий, депутаты и КСП не могут контролировать и проверять эти средства. Пока не появится прозрачность, не рекомендуем принимать поправку, – сказала Наталья Дикусарова, добавив, что депутаты готовы выделить и больше денег, чем просит Сергей Левченко.

Руководитель фракции КПРФ Андрей Левченко отметил, доходная часть бюджета рассматривается в объёме 162 млрд рублей, тогда как три года назад он составлял 100 млрд рублей.

– Мы при таком бюджете через три года корпорации, когда сейчас она уже работает, предлагаем убрать почему-то 500 млн рублей, которые в первом чтении мы единогласно добавили. Я категорически против того, чтобы не добавлять средства на развитие Иркутской области через такой хороший инструмент, как КРИО. Мы два года назад обвиняли её, что она не работает, сегодня практически все средства вложены в проекты. Если мы не хотим область развивать, давайте вообще КРИО закроем. Для чего нам нужен увеличенный бюджет? Мы его также будем дальше «проедать», никакой пользы от этого не будет. Те дополнительные средства, которые в бюджет поступают, должны работать, – сказал он.

Слово взял и депутат Виктор Кондрашов, который возглавляет Корпорацию. Он заявил, что все проекты были представлены и ключевой из них – создание биотехнопарка в Чистых ключах в Шелеховском районе.

– Механизм расходования средств чётко прописан, директор КРИО не имеет права никуда ни копейки без согласования направить. Все проекты проходят через членов совета директоров, Минэк, Минимущества. Любой проект проходит защиту, экспертов привлекаем различных, – прокомментировал Виктор Кондрашов.

Он предложил коллегам посмотреть ролик про тех, кого уже поддержала КРИО. Однако зампред ЗС Александр Ведерников пресёк эту попытку.

– Уважаемые депутаты, вы поняли или нет? Ролик вы посмотрите. Мы будем награждать людей, назначать мировых судей, а бюджетный процесс – это не ваше дело. Вот примерно о чем идёт речь, – иронично отметил он. – Уважаемые коллеги, вы случайно там за три года не попутали частное с государственным? Прийти и взять просто так на какие-то Чистые Ключи, на картиночку 500 млн рублей. Где отчёт Корпорации развития, внесённый должным образом в Законодательное собрание? Что это за демагогия вообще? Я прошу прощения за тональность, но мне кажется, это беспредел вообще. Конечно, нельзя останавливать. Конечно, компания «Звезда» не аффилирована ни с одним присутствующим здесь депутатом. Конечно, она хочет банковскую гарантию на 173 млн рублей.

Александр Ведерников подчеркнул, что сегодня ликвидность КРИО лежит на депозитах в банках, и там наверняка есть «три копейки» на проектные работы для защиты бизнес-плана.

– Это мы вообще о чём говорим? Вы придите к любому частному инвестору с этими бла-бла-бла-рассказами. Мы почему так относимся к государственным деньгам? – сказал он с недоумением.

В итоге депутаты отказались смотреть ролик и проголосовали за таблицу одобренных поправок и отклонённые поправки.