Коршуновский ГОК нарастил добычу руды на 41%

Железногорск-Илимский, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в апреле 2020 года увеличил добычу железной руды на 41% относительно апреля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба предприятия, объем добытой руды составил 567 тысяч тонн. Положительная динамика в сравниваемые периоды имеется у обоих месторождений – и Коршуновского карьера (46%) и Рудногорского рудника (36%).

Так как Коршуновский горно-обогатительный комбинат является предприятием непрерывного цикла и входит в число системообразующих предприятий Иркутской области, горняки продолжают работу в штатном режиме.

– Производство работ по разноске бортов Коршуновского карьера и отработке оползневых участков Рудногорского рудника позволило значительно увеличить количество подготовленных к добыче запасов железной руды, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.