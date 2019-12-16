Коршуновский ГОК нарастил производственный темп

Железногорск-Илимский, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в ноябре 2019 года увеличил производство железорудного концентрата на 12% относительно ноября прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, объем достиг 201 тысячи тонн.

Также КГОК нарастил добычу руды и объем вскрышных работ на 28% и 4% соответственно. Положительная динамика производственных показателей наблюдается на обоих месторождениях компании: как на Коршуновском карьере, так и на Рудногорском руднике.

Произведенная продукция отгружена в основном на Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел»).

– Помимо новых БелАЗов, увеличивать производственные показатели помогает ремонтно-восстановительная программа, которая направлена на сокращение поломок техники и времени ее простоя. За последние 4 месяца инвестиции в восстановление оборудования составили более 200 миллионов рублей. Это дает свои результаты, – рассказал управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.