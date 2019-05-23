Коршуновский ГОК нарастил производство на 60%

Железногорск-Илимский, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК, входящий в Группу «Мечел», в первом квартале 2019 года нарастил объем производства железорудного концентрата на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщает пресс-служба компании, выпуск продукции в январе-марте 2019 года составил 565 тысяч тонн. Увеличить показатели производства удалось за счет роста объемов добычи руды, а также благодаря обработке сырья с высоким содержанием железа.

– На показателях благоприятно сказывается программа технического перевооружения горнотранспортного оборудования, начавшаяся в 2017 году. Как следствие, произошло улучшение и финансово-экономических показателей комбината, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.