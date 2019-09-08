Коршуновский ГОК обновил котельную на Рудногорском руднике

Железногорск-Илимский, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») обновляет инфраструктуру Рудногорского рудника, на котором трудятся свыше 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Проект ремонта котельной реализован в рамках целевой программы.

Специалисты КГОК демонтировали старую дымовую трубу в котельной и установили новую, длиной 32 метра. Она задействована в отоплении практически всех объектов промышленной зоны: административно-бытового здания, общежития, гаражей для БелАЗов и бульдозерной техники.

– Готовность инфраструктурных объектов Рудногорского рудника к отопительному сезону – это залог стабильной работы коллектива и горнодобывающей техники в зимний период, – оценивает управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.