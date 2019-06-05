Коршуновский ГОК пополняет парк карьерных самосвалов

Железногорск-Илимский, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») сообщает о пополнении парка горной техники.

«Мечел» заключил договор с ООО «ЦТП «БЕЛАЗ-24» на поставку 15 самосвалов, из них 4 автомашины общей стоимостью около 460 млн рублей предназначены для работы на Коршуновском ГОКе.

Подписание документа состоялось в рамках Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».

Новая техника грузоподъемностью 130 тонн поступит на предприятие в июне-августе 2019 года. Приобретенные самосвалы предназначены для перевозки горной массы и будут задействованы на Коршуновском карьере и Рудногорском руднике.

– Обновление парка самосвалов осуществляется благодаря реализации программы технического перевооружения комбината. Это позволит улучшить производственные показатели предприятия, – прокомментировал управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.