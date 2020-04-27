Коршуновский ГОК работает в особом режиме в период пандемии

Железногорск-Илимский, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК решением главы региона внесен в список неостанавливаемых в период пандемии. Предприятие является стратегически важным для области и отрасли в целом. Поэтому горняки и обогатители руды работают бесперебойно, но в особом режиме. Для того, чтобы обеспечить их безопасность, на предприятии ввели жесткие меры, сообщает пресс-служба компании. На предприятии сделали все, чтобы уменьшить скученность персонала. Тех сотрудников, кого можно было перевести на удаленную работу, отправили домой. Офисные сотрудники выполняют свои функциональные обязанности в условиях самоизоляции. Домой отправили и тех, кто старше 65 лет. А производственные помещения максимально обработали дезинфекторами, который нанесли на все стены и потолки – санация проведена из специального распылителя. В цехах регулярно убираются с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил. Проводится ежедневная обработка контактных поверхностей, подоконников в коридорах и кабинетах, мест общего пользования во всех помещениях. В производственных помещениях строго следят за регулярными проветриваниями. Во избежание очередей на проходных в начале смен нанесли разметку возле турникетов, ориентируясь на которую люди держат дистанцию в 1,5 метра. Каждому входящему измеряют температуру бесконтактным термометром. Если температура повышена, человек не допускается на производство, а вызывает врача. Если человек вдруг почувствует недомогание в процессе работы, он будет помещен в специальную комнату-обсерватор до приезда скорой, чтобы избежать контакта с коллегами. Работникам рекомендовано носить выданные всем защитные маски, пользоваться антисептиками для рук, которые есть в каждом подразделении. Делается всё необходимое, чтобы не допустить проникновения вирусной инфекции на предприятие и уберечь работников. Пока в Нижнеилимском районе и Железногорске-Илимском случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, но это не является поводом для легкомыслия. И на комбинате это прекрасно понимают. Для работников КГОКа выполнять нехитрые правила не в тягость: люди носят маски, дезинфицируют руки, стараются держать дистанцию, потому что ничто так не приучает к порядку и дисциплине, как работа на промышленном предприятии. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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