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Экономика / Бизнес
12.09.2018

Коршуновский ГОК с начала 2018 года ввёл в строй 14 единиц новой техники

Железногорск-Илимский, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК запустил в работу два новых автосамосвала БелАЗ грузоподъемностью 130 тонн для дальнейшего увеличения добычи руды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Всего с начала года для увеличения добычи КГОК ввел в строй 12 БелАЗов, а также автогрейдер и тяжелый гусеничный бульдозер.

Обновление парка техники позволило существенно увеличить производственные показатели во втором квартале. По сравнению с первым кварталом добыча выросла на 30% и достигла 1,6 млн тонн. Объем вскрышных работ увеличился на 44% до 2,9 млн кубических метров.

– В этом году мы значительно продвинулись в реализации программы техперевооружения. Обновленный парк горно-транспортного оборудования помогает нам справляться с непростыми горно-геологическими условиями и при этом наращивать объемы производства. Новая техника – это и задел на будущее, по результатам 2018 года мы планируем существенный прирост показателей по сравнению с прошлым годом, – отметил управляющий директор ПАО «Коршуновский ГОК» Михаил Мажукин.

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