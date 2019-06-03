Коршуновский ГОК улучшает условия труда работников

Железногорск-Илимский, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») начал ремонтную кампанию по обновлению бытовых помещений для работников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сдан первый объект – душевые помещения на одном из участков обогатительной фабрики. В ходе ремонта меняют оконные и дверные блоки, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, кафельные покрытия стен и пола, монтируют подвесные потолки. Также в порядок привели бытовые помещения в строительно-монтажном управлении и в зданиях пульпонасосной станции.

– Следующим объектом капитального ремонта станет корпус дробления обогатительной фабрики. После нее ремонтные бригады отправятся и в остальные структурные подразделения, – прокомментировал управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.