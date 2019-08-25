Коршуновский ГОК увеличил производство ЖРК

Железногорск-Илимский, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в июле 2019 года увеличил производство железорудного концентрата на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Объём производства составил 228 тыс. тонн. Произведенная продукция была отгружена на Челябинский металлургический комбинат (также входит в Группу «Мечел»).

Положительная динамика в работе комбината сохраняется и по другим производственным показателям – добыча руды в июле дала прирост 58%, производство вскрыши 23%.

– Реализация программы технического перевооружения и ремонтных мероприятий послужат дальнейшему наращиванию объемов добычи железной руды, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.