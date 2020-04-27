Коршуновский ГОК в первом квартале 2020 года увеличил добычу руды и вскрышу

Железногорск-Илимский, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в первом квартале 2020 года увеличил добычу руды и производство вскрыши относительно аналогичного периода прошлого года. По обоим показателям рост составил 17%, сообщает пресс-служба предприятия.

Производство вскрыши за период превысило 2,5 млн кубических метров. Растущий темп по вскрыше позволил увеличить объем подготовленных запасов железной руды. Добыча составила почти 2 млн тонн. В основном это связано со вскрытием рудной залежи по южному направлению Рудногорского месторождения. Добытая руда по-прежнему сохраняет высокий показатель по содержанию железа.

– Наращивание вскрыши и добычи позволило нам сделать хороший задел по производству железорудного концентрата на будущее, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.