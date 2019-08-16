Коршуновский ГОК выпустил в Усть-Илимское водохранилище почти полмиллиона мальков

Железногорск-Илимский, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») в десятый раз выпустил молодь пеляди в Ангарскую часть Усть-Илимского водохранилища.

Стоимость проекта с подрядным рыборазводным предприятием составила более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Экологические мероприятия по восстановлению водных биологических ресурсов комбинат проводит с 2007 года. В этом году Коршуновский ГОК выпустил 461 тысячу мальков пеляди в районе плотины Братской ГЭС. Именно эта промысловая рыба рекомендована к выпуску специалистами Байкальского филиала «Госрыбцентр», так как ее популяция значительно снизилась из-за засорения воды гниющей древесиной и изменения кормовой базы Усть-Илимского водохранилища.

Выпуск рыбы прошел под контролем комиссии, в которую вошли представители Росрыболовства и ихтиологии Байкальского филиала «Главрыбвод», специалисты «Государственного научно-производственного центра рыбного хозяйства «Госрыбцентр», госинспекторы Братского межрайоннного отдела Росрыболовства.

– Для Коршуновского ГОКа зарыбление местных водоемов – не разовая акция, а систематическая работа. За десять лет комбинат выпустил в Усть-Илимское водохранилище более 10 млн мальков нельмы, пеляди, форели и сига, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.