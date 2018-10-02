Ковыктинское месторождение планируют ввести в промышленную эксплуатацию в конце 2022 года

Жигаловский район, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ковыктинское газоконденсатное месторождение планируют ввести в промышленную эксплуатацию в конце 2022 года. Об этом стало известно на встрече губернатора Иркутской области Сергея Левченко с представителями «Газпрома», сообщает пресс-служба регправительства.

С этого же момента газ начнут подавать в газопровод «Сила Сибири». В соответствии с технологической схемой разработки месторождения расчётная годовая добыча газа составляет 25 млрд куб м.

Сейчас проводится опытно-промышленная разработка месторождения, ведутся работы по проекту его обустройства на полное развитие. Подготовка к освоению месторождения проводится в соответствии с перечнем мероприятий по созданию газодобывающих и газотранспортных мощностей, использующих газ месторождений Иркутского центра газодобычи «Газпрома».

Стороны также обсудили актуальные вопросы по реализации на территории Иркутской области Восточной газовой программы ведения геологоразведочных работ на территории Иркутской области и создания Иркутского центра газодобычи.