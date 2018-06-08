КПП: пост бизнес-омбудсмена может занять экс-министр ЖКХ Иркутской области Андрей Капитонов

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Экс-министр ЖКХ Иркутской области Андрей Капитонов может занять должность уполномоченного по правам предпринимателей в регионе, сообщает «Клуб публичной политики» (КПП).

По данным организации, кандидатуру Андрея Капитонова уже согласовали в аппарате омбудсмена в Москве.

Ранее он занимал должность мэра Ангарского муниципального образования. Также Андрей Капитонов находился на должности министра ЖКХ с октября 2015 года по декабрь 2016 года. Контракт с ним тогда не продлили, в том числе, и потому что к чиновнику возникла масса претензий со стороны федерального правительства из-за сорванного тогда отопительного сезона в Вихоревке.

Напомним, пост бизнес-омбудсмена с конца декабря 2013 года занимал Алексей Москаленко, но в середине апреля 2018 года он ушёл в отставку. О своих намерениях занять вакантное место открыто уже заявили несколько человек: председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов и руководитель ООО «Благородное дерево» Дмитрий Брагин. Также в качестве претендента был зарегистрирован депутат думы Иркутска Александр Квасов, а также председатель иркутского отделения «Опоры России», депутат думы Иркутска Александр Якубовский. Кандидатуру Александра Квасова активно продвигало областное правительство, но его не согласовал аппарат федерального бизнес-омбудсмена. Кроме того, туда поступили многочисленные жалобы на нарушения при отборе регионального уполномоченного.

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