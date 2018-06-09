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Экономика / Бизнес
09.06.2018

Кредит – решение проблем в самых разных жизненных ситуациях

Российская Федерация, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - К сожалению, наши возможности очень редко совпадают с нашими желаниями. Именно поэтому зачастую сама наша жизнь превращается в слепое зарабатывание денег и их растраты. Для чего? Есть ли в этом смысл? Пожалуй, это уже философия, а потому каждый должен самостоятельно ответить на такой вопрос.

Однако форс-мажорных ситуаций в любом случае еще никто не отменял. И периодически они случаются в жизни у каждого. А упирается все, как обычно, в финансовые ресурсы. Можно с уверенностью утверждать, что практически любая ситуация решается с помощью денег.

В подобных ситуациях выход довольно банален и очевиден. Необходимо найти нужную сумму для того, чтобы суметь решить сложившуюся проблему. Вот только, как это сделать? Ответ на этот вопрос найти сложнее.

Самые очевидные ответы – найти дополнительную работу, подработку, занять у близких, или прибегнуть к самому распространенному решению – такому, как кредит или займ. Так как первые варианты не так часто срабатывают, последний выступает спасательным кругом в самых разных жизненных ситуациях.

Кредит или займ?

Сайт https://onecred.ru уже на протяжении нескольких лет оказывает помощь в предоставлении онлайн-займов и кредитов для всех, у кого возникла необходимость в такого вида услугах.

Многие путают понятие займа с кредитом. А ведь разница между ними существует.

  • Во-первых, займы чаще всего предоставляются на не слишком длинные периоды времени – максимум на один год;
  • Также в таком случае занимают небольшие суммы денег. То есть классический вариант – это займ до зарплаты;
  • Соответственно, займы порой подразумевают под собой более низкие проценты;
  • Наконец, условия предоставления таких займов зачастую лояльнее, а значит именно онлайн-займы станут рациональным и эффективным решением в любой возникшей ситуации.

Учитывая все выше сказанное, можно утверждать: какая бы ситуация не возникла на вашем жизненном пути, займ или кредит станет рациональным и эффективным решением.

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