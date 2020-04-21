«Кредитные каникулы» и реструктуризацию кредитов от Сбербанка получили 368 компаний Приангарья

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области 368 компаний малого и микробизнеса уже получили «кредитные каникулы» от Сбербанка. Они воспользовались предложением по реструктуризации ранее выданных кредитов. Как сообщает пресс-служба банка, антикризисная мера рассчитана на предприятия и организации, пострадавшие вследствие пандемии коронавируса. Кредитный портфель, на который получена отсрочка, превышает 8 миллиардов рублей. – Это – собственная программа помощи бизнесу и населению, которая разработана и работает в Сбербанке. Сегодня мы видим на нее большой запрос от территорий Иркутской области. Наиболее активны в обращениях за реструктуризацией – отсрочкой внесения платежей кредита или увеличением срока кредитования - предприниматели Иркутска. Но и другие города- Ангарск, Братск, Нижнеудинск, Бодайбо, Саянск, Тайшет, уже проявили интерес к такой возможности поддержать свой бизнес в непростое время. У многих сегодня отмечается вынужденный простой, потеря клиенто-потока, снижение выручки и, конечно, отсрочка кредитных платежей для таких компаний жизненно-необходима. Сбербанк индивидуально рассматривает каждую ситуацию, – пояснила управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. За антикризисной мерой в виде кредитных каникул в Байкальский банк Сбербанка сегодня активно обращается и население региона. Клиентам –физическим лицам, также, как и клиентам - юридическим лицам, в зависимости от конкретной ситуации заемщика, Сбербанк предоставляет собственные гибкие программы реструктуризации, а также возможность получения кредитных каникул при поддержке государственной программы. Так, 3 апреля 2020 года вступил в действие Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. В течение 90 дней с момента обращения в банк заявитель должен предоставить официальные документы, подтверждающие такую отрицательную динамику. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 г., при этом каникулы предоставляются только по займам, максимальная сумма которых не превышает: по ипотечным кредитам – 2 млн. рублей (ранее эта сумма составляла 1,5 млн. рублей). Для регионов Дальневосточного федерального округа утверждена минимальная сумма в 3 млн. рублей. по автокредитам – 600 тысяч рублей;

по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч рублей;

по потребительским кредитам для физических лиц – 250 тысяч рублей;

по кредитным картам для физических лиц – 100 тысяч рублей. Новые, более расширенные для населения, границы старта «кредитных каникул» Сбербанк утвердил 11 апреля 2020 года. При приеме заявлений граждан на кредитные каникулы банк обращает особое внимание клиентов на необходимость соблюдения сроков предоставления необходимых документов. В случае, если заемщик в указанный период не сможет документально подтвердить свое право на получение кредитных каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что у клиента может образоваться просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится его кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке. Все заявки на антикризисные меры специалистами Байкальского банка Сбербанка отрабатываются в индивидуальном порядке, в оптимальные сроки. У клиентов Сбербанка, жителей Иркутской области, есть возможность оформить такие заявки дистанционно – через Сбербанк онлайн. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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