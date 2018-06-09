|Экономика / Бизнес
|09.06.2018
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Кредитные продукты: условия и особенности
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Российская Федерация, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Финансовые услуги в различных городах России и мира всегда востребованы, именно поэтому уделим внимание тому, где желающий может оформить кредит.
Услуги кредитования предоставляют как банки, так и небанковские финансовые учреждения (например, кредитное сообщество и специализированные интернет-порталы, такие как fedcred.su). Частным лицам предлагаются не только кредиты наличными, но и кредитные карты, автокредиты, POS-кредиты, и ипотека. Следует отметить, что не все небанковские организации кредитуют под чрезмерно высокие %, поэтому перед оформлением кредита рекомендуется рассмотреть различные предложения.
Сегодня в городах России и мира функционируют различные банковские учреждения, что не удивительно, ведь в мегаполисах проживают сотни тысяч людей и работают тысячи организаций. Такие города привлекают инвесторов и кредиторов, так как имеют огромный потенциал для генерирования дохода.
С помощью ссудных средств, частное лицо может провести ремонтные и строительные работы, приобрести желанный товар, оплатить учебу, отпуск и многое другое. Но чтобы оформить кредит с наиболее выгодными условиями, следует знать, какой кредитный продукт подойдет в той или иной ситуации.
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