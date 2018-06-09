Кредитные продукты: условия и особенности

Российская Федерация, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Финансовые услуги в различных городах России и мира всегда востребованы, именно поэтому уделим внимание тому, где желающий может оформить кредит. Услуги кредитования предоставляют как банки, так и небанковские финансовые учреждения (например, кредитное сообщество и специализированные интернет-порталы, такие как fedcred.su). Частным лицам предлагаются не только кредиты наличными, но и кредитные карты, автокредиты, POS-кредиты, и ипотека. Следует отметить, что не все небанковские организации кредитуют под чрезмерно высокие %, поэтому перед оформлением кредита рекомендуется рассмотреть различные предложения. Сегодня в городах России и мира функционируют различные банковские учреждения, что не удивительно, ведь в мегаполисах проживают сотни тысяч людей и работают тысячи организаций. Такие города привлекают инвесторов и кредиторов, так как имеют огромный потенциал для генерирования дохода. С помощью ссудных средств, частное лицо может провести ремонтные и строительные работы, приобрести желанный товар, оплатить учебу, отпуск и многое другое. Но чтобы оформить кредит с наиболее выгодными условиями, следует знать, какой кредитный продукт подойдет в той или иной ситуации. Кредитные карты - идеально подходят для активных потребителей. Кредитной картой можно расплачиваться в интернете, в магазинах, на АЗС и других торговых точках. Благодаря льготному периоду, держатель карты может избежать уплату %. Для этого необходимо полностью погасить задолженность до окончания льготного периода (условия могут меняться в зависимости от конкретного банка). POS-кредиты - характеризуются низкими % ставками либо полным их отсутствием. Если потребитель точно знает, какой товар он хочет приобрести, отличным решением данного вопроса станет оформление POS-кредита. Сегодня многие банки сотрудничают с торговыми сетями, поэтому клиенты последних могут оформлять рассрочки с участием банковских учреждений. Такой кредит можно оформить непосредственно в магазине. Это могут быть строительные материалы, техника, ювелирные украшения, дорогая одежда и т.д. Кредиты наличными - подходят тем, кто испытывает необходимость в высоколиквидных активах, то есть наличных денег. Кредит наличными получить не так легко как кредитную карту или POS-кредит, это связано с рисками, которые банк берет на себя выдавая клиенту денежную ссуду. Заемщик должен иметь стабильные доходы, положительную кредитную историю и хорошие отзывы от коллег. Ипотека - сегодня немногие банки готовы выдавать такие крупные кредиты. Чтобы оформить ипотеку, клиент должен быть уверен в своей платежеспособности. Кроме того, некоторые учреждения требуют залог и поручителей. Поэтому получить ипотеку смогут далеко не все ее жители. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.