Кредитный рынок: кто тратит на кредиты больше всего дохода, доска объявлений и краткосрочные займы

Российская Федерация, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Редко какой человек может обойтись без кредита. В соседнем Красноярском крае, например, закредитованность у населения такая, что на содержание кредитов у жителей территории тратится больше половины дохода, а именно 60%. Всего в крае таких заемщиков больше 10%. Опережает сибирский регион только Оренбургская область, там прилично закредитовано 11% населения. В десятке территорий, где много заемщиков с платежами по кредитам, составляющими больше 60% дохода, находится также Татарстан (третье место), Башкирия (пятое место). В списке есть Самарская область, Краснодарский край (17 место среди кредитно-активных регионов). Существуют в РФ регионы и с низкой закредитованностью населения. Это Москва, культурная столица России и Свердловская область. Как известно, кредит сейчас можно взять и в банковских структурах, и в микрофинансовых организациях, есть люди, которые пользуются деньгами, предоставленными частными лицами. Чтобы найти аккумулированную информацию о кредитах и займах от разных источников, стоит для удобства и быстрого мониторинга предложений зайти вот на этот сайт: btk-alians.su. Доска объявлений разведена на множество подразделов. Можно найти, к примеру, предложения о деньгах в долг от частных лиц и т.д. Рассматривается у клиентов, это большой плюс в предложениях, любая кредитная история, которая может быть нулевой (отсутствие кредита), положительной (кредиты погашены вовремя), отрицательной (есть просроченные платежи). Шанс получить деньги есть даже у людей, которые находятся у кредиторов в черных списках. Могут претендовать на займ судимые, должники, люди, не имеющие в настоящий момент работу. Среди разных направлений кредитов большую долю занимают краткосрочные (небольшие суммы берутся на малый срок). Их люди запрашивают в микрофинансовых организациях, в банках. Что касается последних, то в этих структурах ставки по краткосрочным займам показывают снижение, за полгода они упали на 2 п.п. – с 20% до 18%. Снижая ставки, финорганизации преследуют цель увеличить объемы выданных займов. В ближайшее время краткосрочные кредиты станут еще доступнее, прогнозируют эксперты. Но снижение возможно небольшое – на 1 – 1,5 п.п. В целом кредитование на небольшой срок в связи с довольно высокими ставками остается рискованным банковским продуктом для населения. И прибегать к нему, советуют знатоки рынка, стоит лишь в крайних сложившихся обстоятельствах. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.