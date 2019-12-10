Крупная сеть магазинов табачных изделий отказалась от продажи снюса в Иркутске

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Крупная сеть магазинов табачных изделий «Дело Табак» отказалась от продажи снюса.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на МУ МВД России «Иркутское». Напомним, накануне в администрации Иркутска состоялось совещание. В нем приняли участие представители родительских комитетов, комиссии по делам несовершеннолетних, руководители учебных заведений, тренеры спортивных секций, правоохранительные органы. Во время встречи мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял решение выйти с законодательной инициативой о запрете продажи снюса.

Кроме того, глава города поручил волонтерским организациям совместно с Центром боевых единоборств и правоохранительными органами провести рейды по контрольной закупке снюса несовершеннолетними. А департаменту потребительского рынка – совместно с полицией, Роспотребнадзором проверить места размещения табачных павильонов и реализации табачной продукции.

Как отметили представители родительских комитетов, до недавнего времени многие просто не знали о существовании этого вещества – альтернативы сигарет. Снюс быстро вызывает привыкание, пагубным образом действует на еще несформировавшийся, неокрепший организм подростка.

При обнаружении факта продажи снюса несовершеннолетним просят сообщать по номеру телефона МКУ Иркутска «Безопасный город»: (3952) 520-112.