КСП Иркутской области: на 1 декабря 2019 года регпроекты были исполнены на 67%

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-счетная палата Иркутской области проанализировала ход реализации нацпроектов в регионе. Аудитор Ксения Корень на заседании контрольной комиссии Законодательного собрания региона сообщила, что всего сейчас в России реализуется 12 нацпроектов, в них входят 67 федеральных программ. На это выделяется 4 триллиона рублей государственной казны, в том числе 2 триллиона – на межбюджетные трансферты в регионы. Эксперт сообщила, что, согласно существующим нормативно-правовым актам, в Иркутской области должен быть сформирован проектный офис по реализации нацпроектов. Кроме того, допускается создание ведомственных проектных офисов, но пока такие существуют только у Минобразования и Минкультуры. Информация о проектной деятельности размещается на сайте Минэкономразвития региона. Однако опубликованные там данные, отмечает аудитор, неактуальны, в том числе – размещены правовые акты, утратившие силу. Отсутствуют сведения о сформированном в регионе проектном офисе, его составе и деятельности. Совет по реализации нацпроектов с момента принятия постановления о его создании также не сформирован. В 2019 году исполнительная власть региона разработала паспорта 50 региональных проектов, из которых актуализированы и утверждены в системе «Электронный бюджет» 44. Однако фактически в прошлом году реализовывалось только 38 региональных проектов, в том числе 36 – с привлечением средств регионального бюджета, два – за счет иных источников финансирования. В КСП отмечают, что мероприятия, включенные в Иркутской области в региональные проекты, не являются чем-то новым, оригинальным, то есть они реализовывались и раньше, причем не всегда – с достижением целевых показателей. Кроме того, не все региональные проекты финансово обеспечены – 12 из них фактически не реализуются, хотя паспорта их разработаны. Среди них «Формирование комплексной системы обращения с ТКО», «Производительность труда и поддержка занятости», «Информационная безопасность», «Промышленный экспорт» и другие. Также аудитор отметила расхождение информации по объемам финансирования в госпрограммах, паспортах регпроектов и законе об областном бюджете – только в 13 проектах эти данные идентичны. Кассовое исполнение регпроектов по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 67% – это 16,5 млрд рублей. Крайне низкий процент освоению бюджетных средств на эту дату отмечался по регпроектам, направленным на реализацию нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Жилье и городская среда». При этом низкий процент освоения бюджетных средств отмечается по таким видам расходов, как госзакупки, межбюджетные трансферты, субсидии бюджетным учреждениям. – Это указывает на существующие проблемы в реализации региональных проектов, – подчеркнула Ксения Корень. Она также сообщила, что по регпроектам утверждено 184 плановых показателя эффективности, 158 из них достигнуто уже в 2019 году. Однако восемь показателей по четырем нацпроектам не исполнены. В частности, речь о таких проектах, как «Чистая вода», «Поддержка малых форм хозяйствования и развитие кооперации», «Популяризация предпринимательства», «Цифровая культура» Иркутской области». Аудитор также отметила, что у Иркутской области по 39 региональным проектам заключены соглашения с федеральными властями по обеспечению достижения запланированных результатов а также предоставлению отчетности о их достижении. При этом в ходе проверки были обнаружены многочисленные несоблюдения этих обязательств, что является административным правонарушением. При этом ссылаются представители областных властей на технические проблемы и несовершенство системы «Электронный бюджет». Также аудитор отметила, что объем выделяемых в рамках софинансирования регпроектов средств федерального бюджета не соответствует потребности этих проектов. В результате нехватка финансирования составляет свыше 680 млн рублей. – Это приводит к необходимости предусматривать в областном бюджете дополнительные средства и реализовывать одно мероприятие в рамках нескольких инициатив. Такой подход приводит к высокому риску попадания объектов строительства в число объектов незавершенного строительства, – подчеркнула Ксения Корень. Аудитор отметила, что Иркутская область вообще не приняла участие, хотя имела такую возможность, в трех федеральных проектах – «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Она также сообщила, что отчет по итогам аналитического мероприятия был свыше месяца назад направлен врио губернатора, однако ответов от него КСП так и не получила. Кроме того, результаты переданы в прокуратуру и федеральное казначейство в связи с выявленными административными правонарушениями. Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова предложила вообще отложить дальнейшее обсуждение вопроса в связи с отсутствием на заседании глав профильных ведомств. Однако председатель комиссии по контрольной деятельности Тимур Сагдеев все же согласился выслушать представителей министерств. Исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития региона Владимир Гордеев сообщил, что львиная доля неисполнения показателей по нацпроектам в Иркутской области связана с реконструкцией набережной в Листвянке и ликвидацией последствий деятельности БЦБК, а также в связи с незавершенными объектами строительства по четырем регпроектах. Он также отметил, что наиболее низкое освоение средств – менее 90% – сложилось по следующим регпроектам: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 14%, «Озеро Байкал» – 44%, «Жилье» – 53%, «Содействие занятости женщин, создание условий развития дошкольного образования» – 65%, «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» – 72%, «Культурная среда» – 78%, «Детское оздоровление в Иркутской области» – 79%, «Формирование комфортной городской среды» – 86%. Председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова отметила, что в прошлом году только после запроса депутатов о структуре регпроектов «началась сутевая, содержательная работа, потому что нужно было дать ответ». – Но это свелось к тому, что вы просто взяли все направления, которые есть на территории Иркутской области, и включили туда, – отметила она. – При этом к концу года мы получили уже иную информацию – то есть вы эти регпроекты и областные программы корректировали, как это можно было сделать во второй половине года – я не понимаю. В этом году мы тоже сгребли все, что было и впихнули в нацпроекты? Президент говорит: коллеги, вы придумайте что-то новое, добавьте мероприятия. Также она рекомендовала бюджетной комиссии при правительстве Иркутской области заняться работой над структурой региональных проектов, привлечь к процессу депутатов. Тимур Сагдеев предложил правительству региона в течение месяца проработать замечания КСП. После этого их отчет вновь готовы заслушать на контрольной комиссии. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: владимир гордеев

заксобрание

ирина синцова

иркутская область

ксп

наталья дикусарова

тимур сагдеев Тэги: View the discussion thread.