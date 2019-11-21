КСП Иркутской области предложила начинать работу над региональным бюджетом раньше

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-Счетная палата Иркутской области предложила впредь начинать работать над проектом областного бюджета заблаговременно.

Главный финансовый документ региона обсуждался 20 ноября на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Председатель КСП Ирина Морохоева отметила, что основную часть бюджета – 85-86% – можно распределить заблаговременно, проработав все пункты подробно и тщательно.

– Тем более что по оставшимся 14-15%, которые мы получаем потом от федерального центра, прямого решения субъекта и не требуется, – отметила она.

При рассмотрении бюджета многие депутаты признали его сырым и выразили недовольство тем, что после полугодовой работы над документом правительство намерено исправлять недочеты поправками.

– Поправки – это право депутатов, поскольку это единственный инструмент, который нам остается, – заявила председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова. – Нас не допускают к работе над бюджетом в рамках групп бюджетной комиссии. А правительство должно заранее все прорабатывать, а не корректировать во втором чтении.