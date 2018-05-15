КСП Приангарья проверила расходование средств облбюджета несколькими организациями

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Результаты четырех проверок Контрольно-счетной палаты Иркутской области рассмотрели члены комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области. Заседание прошло 15 мая под председательством Геннадия Нестеровича.

О результатах проверки законного, эффективного использования средств областного бюджета, предоставленных фонду поддержки малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» рассказала председатель КСП Ирина Морохоева. Говоря об основных нарушениях, она сообщила, что после размещения средств фонда на банковских вкладах кредитных организаций две организации – ПАО «НОТА-Банк» и ООО «Внешпромбанк» были признаны банкротами. В результате был причинен ущерб в сумме более 60 млн рублей. Материалы проверки сейчас оценивают правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба ЗС, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова заметила, что на эти средства, например, можно было бы построить два сельских клуба или небольших детских сада. Также парламентариями был отмечен рост управленческих расходов. По итогам обсуждения, они рекомендовали продолжить работу по устранению выявленных аудиторами нарушений, а также – по возврату этих средств.

Депутаты рассмотрели результаты проверки использования средств, выделяемых на поддержку начинающих фермеров. Среди нарушений было отмечено, что министерством сельского хозяйства не определен порядок хранения документов, нарушались сроки представления отчетов об использовании выплат. Кроме этого, при проведении осмотров имущества фермеров, приобретенного на гранты, КСП области выявлено, что услуги по заполнению бизнес-планов, планов расходов, по ведению учета и отчетности оказываются частной организацией с взиманием платы.

В целях исключения возможности получения коммерческими структурами доходов от начинающих фермеров КСП Приангарья предложила рассмотреть возможность создания государственного учреждения, оказывающего услуги по сопровождению получения фермерами государственной поддержки. Депутаты рекомендовали аудиторам совместно с правоохранительными органами провести повсеместную проверку использования грантов. Усилить внутренний контроль было рекомендовано также по итогам рассмотрения информации об эффективности использования средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов в сельскохозяйственной сфере.

В целом депутаты отметили необходимость увеличения финансирования отрасли, укрупнения хозяйств, развития перерабатывающих производств.

– Принимаемые меры должны соответствовать тому, какой результат мы хотим получить – либо сельское хозяйство станет отраслью экономики либо мы только решаем вопросы самозанятости населения, – отметил депутат ЗС Александр Балабанов.

Также члены комиссии по контрольной деятельности рассмотрели результаты финансового аудита использования средств, полученных ОГБУЗ «Братская городская больница №2». Геннадий Нестерович подчеркнул, что озвученные аудиторами замечания на примере одного учреждения характеризуют положение дел в отрасли в целом. Министерству здравоохранения было предложено подготовить в комиссию свои предложения с тем, чтобы депутаты в дальнейшем использовали их в работе, добиваясь дополнительного финансирования или внося соответствующие изменения в законодательство.