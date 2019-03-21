Кто в России работает меньше всех

Москва, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Федеральной службе государственной статистики рассказали о том, какие регионы России работают меньше всего.

В среднем каждый россиянин работает по 37,1 часа в неделю, сообщают « Аргументы недели ».

Меньше всего работают жители республики Алтай. Рабочая неделя у местных жителей занимает 32,9 часов. Следом идёт Карелия, где работники трудятся по 33,4 часа в неделю, и республика Коми, где рабочая неделя длится 34,1 час, передаёт RT.

Самыми трудолюбивыми оказались жители Севастополя. В среднем у одного человека на работу уходит порядка 39 часов в неделю. Не отстают от них в Калмыкии, Еврейской автономной области и Воронежской области – там работать приходится 38,8 часов в неделю.

При этом в среднем по России замечено, что мужчины работают дольше, чем женщины. Трудовая неделя сильной половины человечества составляет 38,7 часов, тогда как слабый пол уделяет работе 35,4 часа в неделю.