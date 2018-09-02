Куба намерена наладить взаимодействие с Иркутской областью

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск с рабочим визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Кубы в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь. Он 3 сентября встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексеем Соболем. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Во встрече также приняли участие представители министерства экономического развития Иркутской области, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, председатели профильных комитетов ТПП ВС, предприниматели.

По словам Херардо Пеньяльвера Порталя, Россия на сегодняшний день является одним из важных партнеров, реализуется ряд совместных крупных проектов. Ежегодно увеличивается поток российских туристов, в прошлом году страну посетили 105 тыс., в текущем – уже 125 тысяч человек.

– Один из наших приоритетов – развитие отношений с регионами Российской Федерации в различных сферах, в том числе в области сельского хозяйства, медицины, туризма, культуры, укрепление отношений с представителями бизнеса, – сообщил господин Херардо Пеньяльвер Порталь.

Алексей Соболь отметил, что у предпринимателей региона есть интерес к взаимовыгодному сотрудничеству с Республикой Куба. В частности, рассматривается вопрос участия предприятий Иркутской области в 36 Международной отраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2018, которая пройдет в Гаване (Куба) с 29 октября по 2 ноября.

Она проводится при поддержке министерства внешней торговли, министерства иностранных инвестиций и сотрудничества, Торговой палаты Республики Куба.

– Пока с Кубой у наших предпринимателей не так много контактов, но, уверен, что запланированные мероприятия будут способствовать успешному развитию отношений, – подчеркнул Алексей Соболь.

По словам господина Херардо Пеньяльвера Порталя, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири может и должна стать связующим звеном между предпринимателями Иркутской области и республики Куба.