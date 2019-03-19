«Култукский разлом»: резкая смена отношения властей к производству бутилированной воды на берегу Байкала может сказаться на инвестиционном климате Иркутской области

Слюдянский район, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Скандал вокруг завода по производству бутилированной воды в Култуке на берегу Байкала не утихает уже несколько недель. Тема громко прозвучала на федеральном уровень: сейчас о проекте, два года назад получившем одобрение региональных властей, говорят все – от экологов до депутатов. На этом фоне смена позиции губернатора Иркутской области Сергея Левченко в отношении завода в Култуке вызывает вопросы – прежде всего у потенциальных инвесторов.

О том, что в Култуке появится завод по розливу байкальской воды, было известно ещё в 2017 году. Тогда пресс-служба правительства распространила пресс-релиз , в котором сообщила, что правительство Иркутской области рекомендует министерству экономического развития региона включить три новых проекта в реестр участников инвестиционных проектов Приангарья. Среди них и было предприятие в Култуке. Там же отмечалось, что производство ориентировано на экспорт в КНР. Естественно, такие решения без губернатора региона не принимаются, инвестиционный совет, где рассматривали предложения от компаний, проходил при его непосредственном участии. К концу марта 2017 года вопрос был решён – инвестпроекту дали зеленый свет.

Уже тогда официально озвучивалось, что собственником предприятия является ООО «Аквасиб», а её основным соучредителем и инвестором – Дацинская водная компания. Это подтверждается и выпиской из ЕГРЮЛ: ООО «АкваСиб» создано в 2012 году и с тех пор состав её учредителей не менялся. По словам представителей предприятия, инициатива включить его в реестр инвестиционных проектов Иркутской области исходила именно от губернатора Сергея Левченко. На этом фоне слова главы Приангарья в ответ на вопрос журналистов на недавней московской пресс-конференции обескураживают. Сергей Левченко прямо заявил, что «тогда у компании были российские соучредители». Также он сообщил, что не знал о планах компании поставлять воду в КНР.

– А вот этого вам сегодня никто не скажет, – сообщил губернатор в ответ на вопрос, знал ли он о том, что вода пойдет в Китай. – Во-первых, там никто не пробовал разливать. Во-вторых, кто вам заранее сказал, куда эта вода будет поставляться? Предприятие не построено, владельцы, которые пытаются или пытались построить, на мой взгляд, еще контракты не предъявляли. Я, по крайней мере, об этом не знаю, – цитируют Сергея Левченко РИА-Новости .

Напомним, после того, как в 2012 году было создано ООО «АкваСиб», компания начала собирать все разрешительные документы. Как сообщили представители предприятия на пресс-конференции, процесс этот шёл до 2016 года. Затем компания оформила в собственность земельные участки. Никаких нареканий до последнего времени деятельность предприятия со стороны властей не вызывала.

Более того, на сайте правительства проект упоминался, как минимум, в нейтральном ключе. В июне 2018 года на очередном инвестиционном совете тогда ещё министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский докладывал о ходе работы над запуском предприятия . В августе того же года проект «АкваСиба» был затронут в связи с введением в Иркутской области Госплана .

– Муниципальные образования Иркутского и Слюдянского районов продолжат специализироваться на производстве сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей продукции. Для примера, в п. Култук ООО «АкваСиб» реализует проект по строительству завода по производству питьевой бутилированной воды. Также на территории Слюдянского района реализуется крупный проект в сфере развития туризма – создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», – звучало тогда в официальных пресс-релизах.

А вот общественность всполошилась сразу после объявления, что завод в Култуке включат в реестр региональных инвестиционных проектов. Об этом стало известно 9 марта 2017 года, в апреле появилась информация о петиции против предприятия. Жители региона неоднократно писали жалобы, подписывали многотысячные петиции, пытались остановить стройку, но безрезультатно. До 2019 года дела шли ни шатко ни валко, петиция к февралю собрала около 400 тысяч подписей.

Всё изменилось после того как на арене появилась организация «Экозащита 365», представители которой заявили, что на руках есть доказательства, что строительство завода в Култуке незаконно и может нанести серьёзный вред экосистеме озера. Дальше события начали развиваться стремительно и получили федеральную огласку. После этого Сергей Левченко изменил свое отношение к проекту. Губернатор, который во время предвыборной гонки за кресло главы региона обещал «услышать голос каждого», в ситуации с Култуком отреагировал на возмущение населения только после того, как «сверху постучали». До этого на Сергея Левченко не повлияли даже сообщения о предварительных результатах прокурорской проверки предприятия, инициированной местными жителями.

О нарушениях прокуратура заявляла ещё в начале февраля, первая реакция последовала в начале марта только после того, как сюжет об этом вышел на телевидении. Потом 4 марта председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направляет запрос в Генпрокуратуру по поводу завода, а 7 марта правительство Иркутской области заявляет, что «прокуратура будет обращаться в суд для приостановления строительства завода».

Федеральные СМИ 12 марта сообщают о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал. Вслед за ним Сергей Левченко просит Минприроды РФ проверить заключение госэкоэкспертизы по предприятию.

Кстати, губернатор Иркутской области заявил столичным журналистам, что во время проверки именно по его поручению «контролирующим органам» (но не прокуратуре) были выявлены различные нарушения.

Возникает вопрос: что мешало инициировать анализ проекта до старта его реализации, ещё в 2017 году, когда появилась петиция жителей с просьбой остановить строительство завода в Култуке?

К слову, в Иркутской области уже много лет говорят о повышении инвестиционной привлекательности региона. Создаются реестры, инвестиционные порталы, предусматриваются льготы, закладываются средства на финансирование тех или иных мероприятий. Многочисленные заграничные вояжи губернатора и его поездки на экономические форумы тоже, вроде бы, направлены на поиск партнёров и привлечение инвестиций в экономику Иркутской области. Но все эти старания рискуют остаться безрезультатными.

– Реализация на территории Иркутской области крупных инвестиционных проектов – это новые производства, дополнительные рабочие места, современные технологии, значительный рост налогов. А самое важное – это развитие социально-экономической сферы, – заявил глава региона недавно на экономическом форуме в Сочи . – Поэтому нам нужно задействовать абсолютно все инструменты и возможности для появления новых инвестпроектов.

Трудно представить, что резкая смена настроений власти, которую глава Иркутской области лично демонстрирует на примере култукского завода, не привлекла внимания потенциальных инвесторов и не побудила их осторожнее относится к возможностям региона. Резкий разворот Сергея Левченко в прямо противоположную сторону демонстрирует, что в любой момент региональные власти могут отказаться от своих слов. Стоит ли в таких условиях рисковать бизнесу, учитывая, что регион и так не самый удобный для предпринимательства? Этот вопрос пока остаётся без ответа.