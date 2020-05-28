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Иркутская область: экономика, бизнес
26.05.2020

Кузьма Алдаров и Роман Габов проконтролировали ход посевной кампании в Тулунском и Куйтунском районах

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ряд объектов сельскохозяйственной сферы в Тулунском и Куйтунском районах Приангарья посетили заместитель председателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов.

Как сообщает пресс-служба ЗС, парламентарии проконтролировали ход посевных работ в крестьянско-фермерских хозяйствах территорий, а также обсудили меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Кузьма Алдаров подчеркнул, что именно на местах можно получить информацию из первых рук об эффективности системы господдержки, о состоянии отрасли в целом и вопросах, которые необходимо решить.

– В каждой территории свои особенности. Есть ряд проблем, которые характерны для всех аграриев. В частности, они связаны с финансированием сельского хозяйства. Нам уже удалось продвинуть многие вопросы. В частности, в апреле выплатили так называемую несвязанную поддержку, местные сельхозпроизводители получили средства для начала посевных работ. Но многое еще предстоит сделать, ведь речь идет о продовольственной безопасности региона, – сказал Кузьма Алдаров.

Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, сельхозработы ведутся в полном объёме, многие уже закончили сев, подчеркнул Роман Габов.

– Мы видим, что у людей на селе есть настрой, силы и желание. Вместе с тем, мы будем настаивать на том, чтобы изменялись условия финансовой поддержки со стороны Иркутской области. Есть вопросы, связанные с субсидией на погашение лизинговых платежей, со сроками выделения несвязанной поддержки. Также считаю, что программы, которые были успешно начаты минсельхозом в прошлом году, должны быть продолжены, в том числе по возмещению затрат на строительство зерносушилок и хранилищ зерна, откормочных площадок и т.п., – сказал Роман Габов.

Мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант подчеркнул, что тулунские сельхозтоваропроизводители оказались в сложной ситуации, связанной с прошлогодними чрезвычайными событиями, ряд фермеров не получил в полном объеме ту поддержку, которая была предусмотрена при ЧС. Эта тема озвучивалась на встрече с главами ООО «Урожай» Александром Гоцманом, ООО «Шерагульское» Александром Шевцовым и главой крестьянско-фермерского хозяйства Александром Грищенко. В целом эти хозяйства ведут посевную по графику. Закуплены новые сушилки для зерна, строятся зернохранилища. Однако осенью урожай частично не был убран из-за наводнения, на многих полях до сих пор стоит вода, техника вязнет. Фермеры обратили внимание областных депутатов на то, что по условиям госпрограмм при снижении урожайности сумма финансирования уменьшается. Из-за наводнения, к примеру, в одном из хозяйств в 2019 году удалось получить только семь центнеров с гектара при обычной урожайности в 23 тонны с гектара.

Чрезвычайные обстоятельства внесли свои коррективы в работу аграриев и в этом году, особенно в деятельность животноводческого комплекса Приангарья. Так, для реализации региональной программы «Школьное молоко», которая значительно увеличивала сбыт молочной продукции в образовательные учреждения области, фермерами было закуплено оборудование, увеличено поголовье скота. Сейчас предприятия терпят убытки из-за ограничений, связанных с мероприятиями по предупреждению распространения коронавируса.

Глава КФХ Анатолий Гамаюнов в деревне Вознесенск показал строящиеся объекты. В результате наводнения часть его подворья была смыта, поля подтоплены. Сейчас фермер, в том числе на средства господдержки, строит новый животноводческий комплекс на 125 голов крупного рогатого скота для молочного производства. Уже установлено четыре ангара складских помещения, подготовлены площадки под доильный цех и выгульный двор, планируется сделать цеха по переработке мяса и молока. Основное строительство Анатолий Гамаюнов и его семья предполагают закончить в августе.

Парламентарии побывали на полях Тулунского аграрного техникума. Это одно из крупнейших средних специальных учебных заведений Иркутской области. Как рассказал директор техникума Александр Копыток, всего здесь учится около 1600 человек. В этом году закончили обучение 320 специалистов, осенью объявлен набор 520 человек. По словам директора, для подготовки конкурентоспособных специалистов учреждение приобретает современную сельскохозяйственную технику. Студенты профильных отделений под руководством мастеров производственного обучения работают на вспашке и обработке посевов, уборке урожая. Сейчас на полях техникума активно идет посевная кампания.

В рамках рабочей поездки парламентарии посетили Тулунскую государственную селекционную станцию – отдел селекции Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Директор Тулунской ГСС  Алексей Юдин рассказал, что предприятие основано в 1907 году для изучения и районирования завозных сортов с целью их применения в сибирских условиях. Сегодня на станции занимаются селекцией зерновых и зернобобовых культур, картофеля и кормовых трав. В год производят 100-120 тонн оригинальных семян. Несколько сортов тулунской станции вошли в Государственный реестр селекционных достижений. Как пояснил Алексей Юдин, в последние годы станция хронически недофинансируется. Не хватает средств на содержание и ремонт помещений, приобретение новой техники и оборудования. Также есть проблема с кадрами. Научный сотрудник станции получает 15-18 тыс. рублей. По словам директора, это опытные люди, энтузиасты своего дела, но их остаётся все меньше, молодых же  специалистов такие условия не устраивают. В общей сложности здесь трудятся 20 человек, из них 5 - научные сотрудники. Кузьма Алдаров подчеркнул, нельзя оставлять без внимания Тулунскую станцию, ее работа имеет стратегическое значение для сельского хозяйства региона.

В Куйтунском районе депутаты осмотрели хлебоприемное предприятие - обособленное подразделение ООО «Саянский бройлер». Его директор Николай Чуйкин рассказал, что на предприятии установлено современное сушильное оборудование, строятся новые комплексы для хранения и обработки зерна. Для корма птицы на «Саянском бройлере» необходимо 6 тыс. тонн рапса и 100 тонн пшеницы в сутки, эту потребность подразделение обеспечивает с запасом. Сейчас мощности увеличивают. В работу принимается продукция как собственного производства, так и местных фермеров Куйтунского, Зиминского, Заларинского и других районов.

Глава одного из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств Куйтунского района, расположенного в селе Каразей, Альбина Воздвиженская рассказала, что основной доход хозяйству дает производство рапса. Основные потребители – «Усольский свинокомплекс» и Иркутский масложиркомбинат. Кроме того, на предприятии есть своя пекарня и кондитерский цех.

Мэр Куйтунского района Алексей Мари отметил, что необходимо делать акцент на поддержку мясного и молочного направления отрасли.

– В районе хорошо развивается производство зерновых, потому что быстрее оборот, выше и уровень господдержки. А животноводство – это длинные деньги. Сегодня теленка вырастил, получишь с него прибыль только через три года. В районе растениеводством занимается 66 КФХ, а животноводством всего 22. Но животноводство – это круглогодичная занятость населения, это свежее молоко и мясо для населения, – подчеркнул Алексей Мари.

Кроме того, существуют сложности для начинающих фермеров. Чтобы получить средства областного бюджета, в соответствии требованиями по некоторым статьям, хозяйство должно проработать не менее двух лет. А первоначальные капиталовложения, на примере фермера из села Кундуй Куйтунского района Антона Верхозина, могут оставить от 25-30 млн. руб.

Подводя итоги поездки, Роман Габов отметил, что члены комитета планируют вновь посетить Куйтунский и Тулунский районы ближе к уборочной кампании, чтобы увидеть результаты, оценить насколько эффективна помощь, которая выделяется сегодня областным правительством. Парламентарии уверены, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, важно, чтобы поддержка, которая была обещана фермерам, была осуществлена в полном объеме.

– Все наказы, которые мы услышали на местах, будем в дальнейшем прорабатывать вместе с министерством сельского хозяйства. Уверен, что проблемы, которые озвучили фермеры районов, где мы побывали, найдут отражение в программе поддержки сельского хозяйства, – сказал депутат.

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