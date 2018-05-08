Ленинский суд Иркутска приостановил работу базы отдыха «Флагман» за недропользование без лицензии

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя – владельца базы отдыха «Флагман» – из-за незаконной эксплуатации водозаборной скважины.

С иском по итогам проверки обратился Западно-Байкальский природоохранный прокурор.

Ленинский районный суд Иркутска установил, что индивидуальный предприниматель владеет шестью гостевыми домами. При этом добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется из скважины, на которую есть паспорт, но нет лицензии на недропользование. Как сообщает пресс-служба суда, питьевая вода при этом поставляется на базу отдыха отдельно, по договору.