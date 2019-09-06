«Лента.ру»: Конфликт вокруг Итакинского месторождения золота набирает обороты

Итака, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Конфликт вокруг Итакинского месторождения золота набирает обороты. «Лента.ру» представила расследование, проведенное бизнес-газетой «Наш регион — Дальний Восток», официального издания Восточного экономического форума. Конфликтный бизнес Несколько лет назад бизнесмен Виктор Литуев, контролирующий известную в Забайкальском крае компанию «Ксеньевский прииск», приобрел лицензию на Итакинское золоторудное месторождение в Могочинском районе. Ксеньевский прииск — старейшее золотодобывающее предприятие региона, но не богатое (его можно отнести к отраслевым организациям, представляющим средний бизнес). , для дальнейшей разработки Итакинского месторождения компании потребовались дополнительные финансовые ресурсы. И в этом как раз ничего странного нет: любой крупный проект в сфере недропользования, как правило, реализуется не за счет оборотных средств владельца лицензии (тут никакой «оборотки» не хватит), а либо за кредитные деньги, либо с участием стороннего инвестора. В результате Виктор Литуев решил пойти по инвестиционному пути и договорился с владельцем группы компаний «Мангазея» Сергеем Янчуковым о совместном освоении «Итаки». В СМИ Сергею Янчукову посвящено довольно много материалов с показательным содержанием. Вот, например, выдержка из статьи в газете «Версия»: «Золотоискателем и добытчиком в самом прямом смысле слова можно считать бизнесмена Сергея Янчукова, прибравшего к рукам стратегические активы России на средства украинского олигархического клана. Бизнес самого Янчукова то и дело скатывался на уровень разборок с кредиторами и партнерами — до тех пор, пока он не женился на Кристине, дочери бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого». Впрочем, это всего лишь газетная публикация, ей можно верить или не верить. Однако дальнейшие забайкальские события укладываются в версию «Версии», особенно в части «разборок с кредиторами и партнерами». Тем более что конфликты Сергея Янчукова с представителями разных бизнесов часто становились темой публикаций в СМИ. Например, Forbes опубликовал целое расследование об обширных бизнес-активах Сергея Янчукова. В том числе и о его непростых взаимоотношениях с деловыми партнерами вокруг золотодобывающих компаний, таких как Century и WTG. В этом случае у Янчукова, если верить прессе, возник конфликт с неким Максимом Финским. А далее Forbes констатирует: «Янчуков рассказывает, что решил тогда вернуть свои инвестиции и выйти из бизнеса». Сложная схема... Теперь непосредственно о сделке по совместному освоению Итакинского месторождения. Вот что рассказал нашей газете Виктор Литуев: «Схема купли-продажи была простой, понятной и законной — лицензия на "Итаку" выводилась на отдельное юридическое лицо. А Янчуков должен был внести 20 миллионов долларов в наше совместное предприятие. После чего он получал готовое юридическое лицо с оформленной на него лицензией. Казалось бы, все предельно прозрачно. Но впоследствии Сергей Янчуков отказался вносить платеж. Со ссылкой на то, что денег нет». Тут есть крайне важный момент. Когда конфликт между Виктором Литуевым и Сергеем Янчуковым достиг пика, многие СМИ выдали как под копирку подготовленные материалы. Мол, серьезный бизнесмен Янчуков фактически спас Литуева от банкротства. И создал с ним совместный бизнес. А теперь о том, как это произошло. В компании «Верхнеамурские промыслы» (то есть в том самом СП, которое является единственным акционером Ксеньевского прииска) фигурируют два учредителя — Виктор Литуев (50 процентов) и принадлежащее Сергею Янчукову ООО «Альянс» (еще 50 процентов). Казалось бы, все логично. Вот только если заглянуть на сайт госреестр.рф , выяснится крайне любопытная деталь: ООО «Альянс» находится… в залоге у одного из коммерческих банков. Что называется, без комментариев. После того, как Сергей Янчуков, по словам Виктора Литуева, отказался вносить 20 миллионов в совместное предприятие, последний инициировал разрыв сделки. Но с этим не согласился его недавний партнер. Вот версия Сергея Янчукова, озвученная агентством «Чита.ру»: «По существу ситуация банально проста: человек пожадничал и передумал продавать актив за те деньги, о которых мы договаривались. Свое требование ко мне он заявил в форме неустойки и убытков, хотя суть от этого не меняется. Получив отказ, господин Литуев уклонился от исполнения своих обязательств». Удар, еще удар! В апреле 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сергея Янчукова, во-первых, вернуть лицензию прежнему владельцу (то есть Виктору Литуеву), а во-вторых, выплатить неустойку в размере 495,5 миллиона рублей. На 1 июля было назначено заседание суда кассационной инстанции. А за четыре дня до этого в Москве была задержан сын Виктора Литуева — генеральный директор Ксеньевского прииска Егор Литуев. Его обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — статье 160 «Присвоение и растрата» и статье 260 «Незаконная вырубка леса». Разумеется, любому здравомыслящему человеку сложно поверить, что пик арбитражного спора и задержание руководителя компании, вовлеченной в этот спор, может быть простым совпадением. Но факт остается фактом — Егора Литуева самолетом доставили в Читу, а затем и дальше — в Могочу. И уже вскоре районный суд Могочи избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Забайкальский краевой суд это решение подтвердил и отправил его под арест на два месяца. Произошло это за четыре дня до рассмотрения в кассационной инстанции того самого корпоративного конфликта. Еще одно «совпадение». Тогда Виктор Литуев в интервью изданию «Лента.ру» прямо назвал все происходящее рейдерством и добавил: «Самое циничное заключается в том, что моего сына сделали заложником». Растрата В чем конкретно обвинили Егора Литуева? По версии следствия, он вывел 125 миллионов рублей через некую компанию ИП «Крестьянинов». Дескать, заплатил за неоказанные сервисные услуги. Хотя на самом деле договор был заключен еще в 2014 году с ведома Янчукова, и плоды этого договора изменили схему работы всего предприятия: высокоэффективная схема работы с подрядчиками сократила издержки и повысила доходность. Оптимизация работы происходила не одномоментно, а поэтапно, в течение трех лет, и не заметить этого было невозможно. Но на самом деле еще за год до этого между Литуевым и Янчуковым появилась письменная договоренность о том, что Янчуков не собирается претендовать на доходы, полученные прииском. По информации СМИ, с заявлением о хищениях в правоохранительные органы обратился либо сам Сергей Янчуков, либо его сотрудники, по принципу — нанесен ущерб интересам лица, которое на тот момент имело интерес в компании. И это лицо вроде как ничего не знало о перечислениях денежных средств на счета сторонних организаций — того же ИП «Крестьянинов», например. То есть, проще говоря, Сергея Янчукова обворовали, воспользовавшись его неведением. А теперь — факты. Еще 25 декабря 2014 года между компанией «Ксеньевский прииск» (учредитель Виктор Литуев) и компанией «М7» (учредитель Сергей Янчуков) был заключен договор займа. То есть Виктор Литуев занял у Сергея Янчукова деньги. Под процент, разумеется. Но Сергей Янчуков включил в договор два обязательных условия. Первое — заемщик был обязан назначить представителя заимодавца финансовым контролером в «Ксеньевском прииске». Второе — заемщик был обязан согласовывать с заимодавцем годовой финансовый бюджет. И тут все было логично: коль скоро Янчуков одолжил деньги Литуеву, то он имел полное право контролировать ситуацию. Стоит отметить: все обязательства заемщик выполнил в полном объеме. Например, вначале на работу в «Ксеньевский прииск» в качестве финансового контролера была принята Ирина Шахалиева. По требованию заимодавца, конечно же, что и было обозначено в договоре. А затем финансовым контролером «Ксеньевского» стала сотрудник ГК «Мангазея» Людмила Арутюнян. Это отражено в приказе, подписанном генеральным директором «Ксеньевского прииска» Егором Литуевым. Соответственно, все платежи любым контрагентам согласовывались именно госпожой Арутюнян, которая до сих пор является сотрудником одной из структур (точнее, благотворительного фонда) группы «Мангазея», подконтрольной Сергею Янчукову. То есть он не мог не знать о тех сделках, которые проводились в «Ксеньевском прииске». И вряд ли не знал о сотрудничестве с ИП «Крестьянинов», которое, разумеется, оплачивалось. Как не знать, если в офисе прииска работал его же финансовый контролер. Так о каких хищениях идет речь, если сотрудники Янчукова контролировали финансовые операции? Более того, Егор Литуев предоставил Людмиле Арутюнян право подписи под финансовыми документами, что отражено в отдельном приказе. У нее вообще были широкие полномочия. Например, еще в сентябре 2016 года она подписала следующий документ: «Я, финансовый контролер ПАО "Ксеньевский прииск" (далее — Общество) Арутюнян Людмила Оганесовна, в рамках требований п.п. 10 п. 9.4. ст. 9 Устава Общества даю согласие на открытие Обществом банковского счета (…) и осуществление всех связанных с открытием данного счета операций, при условии внесения в банковскую карточку подписей лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, подписи финансового контролера». Финансовый контролер Арутюнян не могла не знать о сделках «Ксеньевского прииска». Она, по всей видимости, честно и профессионально отстаивала интересы своего работодателя Сергея Янчукова. Как Егор Литуев, обеспечивший Арутюнян все условия для контроля, мог что-то похитить? Но рискнем предположить, что обо всех платежах в «Ксеньевском» знал и сам Сергей Янчуков. Например, именно он вместе с Арутюнян входил в состав совета директоров этой компании. И именно он утверждал (документ также имеется в редакции) годовой отчет компании, в частности, за 2017 год, когда работа с тем же ИП «Крестьянинов» уже была в разгаре. Так что можно сделать вывод — при столь жестком контроле Егор Литуев вряд ли мог что-то «присвоить или растратить». Остается лишь надеяться, что следствие разберется в столь очевидном деле. Темный лес Как хотелось бы, чтобы оно разобралось и с якобы незаконной вырубкой леса. Тут все еще интереснее. Дело в том, что Ксеньевский прииск вскрышные работы не ведет, соответственно, лес не вырубает. Этим занимаются подрядные организации. Что, кстати, является обычной практикой для золотодобывающих предприятий. Тем не менее Егора Литуева обвинили еще и в незаконных рубках, не предъявив, по сути, ни одного доказательства. Но тут есть и другой момент. Во время командировки в Забайкалье мы столкнулись с тем, что практически все руководители золотопромышленных организаций в один голос говорили: работать стало невозможно, поскольку государство продает так называемые «обремененные лицензии». Выглядит это так: недропользователь приобретает лицензию за многие десятки миллионов рублей и собирается приступить к геологическому изучению и добыче полезных ископаемых. Но в последний момент выясняется, что сделать этого он не может, поскольку его лицензионный участок попадает в так называемый особо защитный участок леса (ОЗУ). Однако и не добывать золото он тоже не в праве, так как это является нарушением лицензионного соглашения. В итоге золотодобытчики платят громадные штрафы, поскольку они не могут ни работать, ни не работать. Впрочем, эта юридическая казуистика достойна отдельного расследования. Для нас важно другое — никто до сих пор не доказал, что компания «Ксеньевский прииск» вела работы по вырубке леса. Между тем в том числе и по этому обвинению Егор Литуев два месяца провел в Читинском СИЗО. В августе он был освобожден по решению суда — без ограничений в передвижениях, что бывает крайне редко. Ради справедливости Пока Егор Литуев находился в СИЗО, состоялась попытка смены генерального директора Ксеньевского прииска. И нетрудно догадаться, кто это инициировал. На место арестованного руководителя был «назначен» некий Алексей Кравченко, в прошлом высокопоставленный сотрудник полиции Забайкалья, курировавший как раз экономический блок. В сопровождении каких-то людей он пытался войти в офис компании с выпиской из решения акционера, согласно которым отныне он является ее генеральным директором. Но охрана прииска его на порог не пустила — на полностью законных основаниях, поскольку ФНС отказалась вносить изменения в ЕГРЮЛ и менять директора. А спустя несколько часов Алексей Кравченко скоропостижно скончался. Как выяснилось, от естественных причин. В нескольких газетных публикациях, посвященных конфликту между Виктором Литуевым и Сергеем Янчуковым Ксеньевский прииск упрекали в том, что компания работает подрядным методом. И тут подчеркнем еще раз — это обычная практика в золотодобывающих организациях. Головная структура является держателем лицензии и владельцем техники, а подрядчики выполняют работы и получают за это деньги. В таком формате, например, функционирует один из лидеров россыпной золотодобычи России — «Сусуманзолото». Так что никаких подводных камней тут быть не может. Более того, когда мы были в командировке в Забайкалье, главный инженер прииска Павел Томко рассказал: «Одним из главных требований к подрядным структурам является их регистрационная привязка. То есть любая организация, с которой мы сотрудничаем, должна быть зарегистрирована в нашем регионе, чтобы налоги оставались в Забайкалье». И это действительно так. Помимо социальной отдачи, компания является еще и одним из наиболее ответственных работодателей. Согласно годовому отчету «Ксеньевского прииска», средняя зарплата в 2018 году здесь составила 76 тысяч рублей, что почти в два раза выше, чем в среднем по краю. Неслучайно работники предприятия направили в органы власти коллективное письмо в защиту Егора Литуева, когда он находился в СИЗО. Более того, прииск постоянно оказывает помощь тем районам, в которых работает. Только в период с 2016-го по 2018 год расходы на благотворительность превысили 35,5 миллиона рублей. Компания оказывала помощь Фонду развития Забайкалья, совету ветеранов, администрациям Могочинского района и ПГТ Ксеньевска, Богоявленскому женскому монастырю, православному храму преподобного Серафима Саровского и просто нуждающимся людям. Кроме того, по инициативе семьи Литуевых был построен без преувеличения самый красивый в Забайкалье храм в честь Святого великомученика и целителя Пантелеймона. Что же касается профильной деятельности, то и здесь все на уровне. По итогам прошлого года Ксеньевский прииск и подрядные организации добыли рекордные 1311,5 килограмма золота. Видимо, кому-то это показалось очень интересным активом. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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