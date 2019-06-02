Леса в Черемховском районе обрабатывают от сибирского шелкопряда

Черемховский район, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области приступило к работам по борьбе с сибирским шелкопрядом. Первой территорией, которая подверглась обработке от вредителя, стал Черемховский район, где уже обработано более одной тысячи гектаров. Обработка проводится с привлечением авиации. С самолета Ан-2 распыляется препарат, который воздействует только на шелкопряда, но при этом абсолютно безопасен для животных и для человека, сообщает пресс-служба облправительства.



- Инвентаризация очагов проводится осенью, специалисты исследуют насаждения, выявляют гусениц и пораженные деревья. По этим расчетам делаются прогнозы на предстоящий сезон, определяются территории для обработки, - рассказал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.



После обработки лесов пестицидами в течение 10 дней людям запрещено находиться в зоне проведения работ.



По результатам весеннего контрольного обследования насаждений, заселенных сибирским шелкопрядом, определяется точная площадь очагов, требующая обработки и очередность проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредителя.



СПРАВКА: Согласно результатам осенней инвентаризации лесов 2018 года, по данным филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Иркутской области» , площадь очагов сибирского шелкопряда в регионе составляет 70 165,4 га, в том числе требующая проведения мер по уничтожению или подавлению численности вредителя, – 45 498,8 га.

, площадь очагов сибирского шелкопряда в регионе составляет 70 165,4 га, в том числе требующая проведения мер по уничтожению или подавлению численности вредителя, – 45 498,8 га. На площади 42 790,5 га запланировано проведение авиахимборьбы препаратом «Клонрин, КЭ», на площади 2 708,3 га – наземная обработка с применением биопрепарата «Лепидоцид, СК-М».

Авиационная обработка запланирована на территории Заларинского (21 528,6 га), Черемховского (5 813,1 га), Зиминского (11 232,5 га) и Нижнеудинского (4 216,3 га) лесничеств, наземная - на территории Качугского лесничества (2 708,3 га). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: правительство иркутской области

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